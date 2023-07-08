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Кадыров назвал институт семьи одним из приоритетных направлений в Чечне
Кадыров назвал институт семьи одним из приоритетных направлений в Чечне - РИА Новости, 08.07.2023
Кадыров назвал институт семьи одним из приоритетных направлений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал укрепление и развитие института семьи одним из самых приоритетных направлений в республике. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T19:25
2023-07-08T19:25
2023-07-08T19:25
общество
россия
рамзан кадыров
русская православная церковь
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ГРОЗНЫЙ, 8 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал укрепление и развитие института семьи одним из самых приоритетных направлений в республике. "В Чеченской Республике одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи. Особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых имеются дети. Эту очень важную миссию проводит Духовное управление мусульман ЧР совместно с департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства ЧР. За всё время этой работы воссоединено более 2,4 тысячи семей, в которых воспитываются более 4,7 тысячи детей", - написал Кадыров. Он сообщил, что в Чечне сокращается количество разводов, нет брошенных и беспризорных детей, а молодежь уважает родителей. "Я искренне желаю всем российским семьям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также мирного неба над головой", - добавил глава региона. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
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общество, россия, рамзан кадыров, русская православная церковь
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Русская православная церковь
Кадыров назвал институт семьи одним из приоритетных направлений в Чечне
Кадыров назвал развитие института семьи одним из самых приоритетных направлений в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 8 июл – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
назвал укрепление и развитие института семьи одним из самых приоритетных направлений в республике.
"В Чеченской Республике одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи. Особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых имеются дети. Эту очень важную миссию проводит Духовное управление мусульман ЧР совместно с департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства ЧР. За всё время этой работы воссоединено более 2,4 тысячи семей, в которых воспитываются более 4,7 тысячи детей", - написал Кадыров.
Он сообщил, что в Чечне сокращается количество разводов, нет брошенных и беспризорных детей, а молодежь уважает родителей.
"Я искренне желаю всем российским семьям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также мирного неба над головой", - добавил глава региона.
Ежегодно 8 июля в России
отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь
отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
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