https://ria.ru/20230708/byudzhet-1882932747.html

В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос

В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2023

В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос

Большинство супругов в России ведут совместный бюджет, лишь каждая десятая пара - раздельный, показало исследование "Почта банка" ко Дню семьи, любви и... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:38

2023-07-08T08:38

2023-07-08T08:38

общество

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Большинство супругов в России ведут совместный бюджет, лишь каждая десятая пара - раздельный, показало исследование "Почта банка" ко Дню семьи, любви и верности, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Как показали результаты исследования, 56% опрошенных ведут совместный бюджет с супругом, 34% - комбинированный, остальные 10% - раздельный", - говорится в исследовании. Половина опрошенных признались, что оба супруга в равной степени вкладывают в семейный бюджет, другая половина отметила, что один из супругов является основным добытчиком, причем доли мужчин и женщин здесь оказались примерно равнозначными, отметили эксперты. В большинстве семей (81%) решение о крупной покупке принимается супругами совместно, в 15% - одним из супругов, в 4% - каждый член семьи делает это самостоятельно, выяснили в банке. При этом 57% опрошенных не пользуются совместно со своей второй половинкой одной банковской картой, 37% людей пользуются, а 6% - только планируют завести такую. По данным экспертов, 75% респондентов утверждают, что не имеют финансовых секретов от своего супруга, 19% - признались, что скрывают часть своего дохода от второй половинки и лишь 6% затруднились с ответом. В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет по всей стране.

https://ria.ru/20230330/sberezheniya-1861726450.html

https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html

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общество, россия