https://ria.ru/20230708/byudzhet-1882932747.html
В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос
В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2023
В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос
Большинство супругов в России ведут совместный бюджет, лишь каждая десятая пара - раздельный, показало исследование "Почта банка" ко Дню семьи, любви и... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T08:38
2023-07-08T08:38
2023-07-08T08:38
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858532908_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_24414b1b66a741a335c57b1a59b56b87.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Большинство супругов в России ведут совместный бюджет, лишь каждая десятая пара - раздельный, показало исследование "Почта банка" ко Дню семьи, любви и верности, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Как показали результаты исследования, 56% опрошенных ведут совместный бюджет с супругом, 34% - комбинированный, остальные 10% - раздельный", - говорится в исследовании. Половина опрошенных признались, что оба супруга в равной степени вкладывают в семейный бюджет, другая половина отметила, что один из супругов является основным добытчиком, причем доли мужчин и женщин здесь оказались примерно равнозначными, отметили эксперты. В большинстве семей (81%) решение о крупной покупке принимается супругами совместно, в 15% - одним из супругов, в 4% - каждый член семьи делает это самостоятельно, выяснили в банке. При этом 57% опрошенных не пользуются совместно со своей второй половинкой одной банковской картой, 37% людей пользуются, а 6% - только планируют завести такую. По данным экспертов, 75% респондентов утверждают, что не имеют финансовых секретов от своего супруга, 19% - признались, что скрывают часть своего дохода от второй половинки и лишь 6% затруднились с ответом. В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет по всей стране.
https://ria.ru/20230330/sberezheniya-1861726450.html
https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858532908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21c8955faa7402bc6bd1a9ecc635a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России большинство супругов ведут совместный бюджет, показал опрос
Исследование "Почта банка": 56 процентов супругов в России ведут совместный бюджет
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Большинство супругов в России ведут совместный бюджет, лишь каждая десятая пара - раздельный, показало исследование "Почта банка" ко Дню семьи, любви и верности, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Как показали результаты исследования, 56% опрошенных ведут совместный бюджет с супругом, 34% - комбинированный, остальные 10% - раздельный", - говорится в исследовании.
Опрос показал, сколько семей в России имеют сбережения
Половина опрошенных признались, что оба супруга в равной степени вкладывают в семейный бюджет, другая половина отметила, что один из супругов является основным добытчиком, причем доли мужчин и женщин здесь оказались примерно равнозначными, отметили эксперты.
В большинстве семей (81%) решение о крупной покупке принимается супругами совместно, в 15% - одним из супругов, в 4% - каждый член семьи делает это самостоятельно, выяснили в банке. При этом 57% опрошенных не пользуются совместно со своей второй половинкой одной банковской картой, 37% людей пользуются, а 6% - только планируют завести такую.
По данным экспертов, 75% респондентов утверждают, что не имеют финансовых секретов от своего супруга, 19% - признались, что скрывают часть своего дохода от второй половинки и лишь 6% затруднились с ответом.
В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет по всей стране.
День семьи, любви и верности в России