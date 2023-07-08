Передача кассетных бомб доказала, что США не хотят мира, заявил конгрессмен
Республиканец Госар: передача кассетных бомб Киеву доказала, что Байден не хочет мира
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар.
"Никто в администрации президента Джо Байдена или в НАТО не ищет мира", - заявил Госар РИА Новости.
По его словам, "долгожданным контрнаступлением" Украина не добилась практически ничего, встретив сопротивление российских сил.
Госар заявил, что люди продолжают гибнуть, осудив продолжающийся конфликт и решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, которое "приведет к дальнейшей эскалации".
"Я продолжаю призывать к мирным переговорам…", - заявил Госар.
Накануне США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине. Замглавы минобороны страны Колин Кол подчеркнул, что такая передача не нарушает ограничений конгресса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".