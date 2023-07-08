Рейтинг@Mail.ru
Передача кассетных бомб доказала, что США не хотят мира, заявил конгрессмен - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/bomby-1882999348.html
Передача кассетных бомб доказала, что США не хотят мира, заявил конгрессмен
Передача кассетных бомб доказала, что США не хотят мира, заявил конгрессмен - РИА Новости, 08.07.2023
Передача кассетных бомб доказала, что США не хотят мира, заявил конгрессмен
Передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира, заявил член палаты... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:08
2023-07-08T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
джо байден
нато
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар. "Никто в администрации президента Джо Байдена или в НАТО не ищет мира", - заявил Госар РИА Новости. По его словам, "долгожданным контрнаступлением" Украина не добилась практически ничего, встретив сопротивление российских сил. Госар заявил, что люди продолжают гибнуть, осудив продолжающийся конфликт и решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, которое "приведет к дальнейшей эскалации". "Я продолжаю призывать к мирным переговорам…", - заявил Госар. Накануне США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине. Замглавы минобороны страны Колин Кол подчеркнул, что такая передача не нарушает ограничений конгресса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, джо байден, нато, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Дмитрий Песков, США
Передача кассетных бомб доказала, что США не хотят мира, заявил конгрессмен

Республиканец Госар: передача кассетных бомб Киеву доказала, что Байден не хочет мира

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира, заявил член палаты представителей, республиканец Пол Госар.
"Никто в администрации президента Джо Байдена или в НАТО не ищет мира", - заявил Госар РИА Новости.
По его словам, "долгожданным контрнаступлением" Украина не добилась практически ничего, встретив сопротивление российских сил.
Госар заявил, что люди продолжают гибнуть, осудив продолжающийся конфликт и решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, которое "приведет к дальнейшей эскалации".
"Я продолжаю призывать к мирным переговорам…", - заявил Госар.
Накануне США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине. Замглавы минобороны страны Колин Кол подчеркнул, что такая передача не нарушает ограничений конгресса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровДжо БайденНАТОДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала