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Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/bomby-1882995071.html
Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных бомб
Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023
Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных бомб
Девятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов, сообщается в заявлении членов Конгресса США. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:27
2023-07-08T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Девятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов, сообщается в заявлении членов Конгресса США. "США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьезные риски для гражданского населения", - говорится в распространенном заявлении конгрессменов. Как говорится в заявлении, поддержка Украины не должна подрывать усилия США по продвижению прав человека в мире. "Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывает наше моральное лидерство. Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы по оказанию давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных бомб", - говорится в заявлении. Накануне США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине. Замглавы минобороны страны Колин Кол подчеркнул, что такая передача не нарушает ограничений конгресса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Россия
Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных бомб

В США 19 конгрессменов выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Девятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов, сообщается в заявлении членов Конгресса США.
"США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьезные риски для гражданского населения", - говорится в распространенном заявлении конгрессменов.
Как говорится в заявлении, поддержка Украины не должна подрывать усилия США по продвижению прав человека в мире.
"Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывает наше моральное лидерство. Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы по оказанию давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных бомб", - говорится в заявлении.
Накануне США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине. Замглавы минобороны страны Колин Кол подчеркнул, что такая передача не нарушает ограничений конгресса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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