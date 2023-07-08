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Испания не поддержала решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов

Испания не поддержала решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023

Испания не поддержала решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов

Министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов. Видео ее выступления... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:46

2023-07-08T17:46

2023-07-08T17:46

специальная военная операция на украине

маргарита роблес

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов. Видео ее выступления опубликовала газета Vanguardia."Испания не разделяет это решение… Мы против отправки кассетных боеприпасов… Это не решение НАТО. Испания исходит из своих твердых обязательств перед Украиной, но также твердо придерживается того, что определенные виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах", - заявила Роблес репортерам. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230708/postavki-1882986098.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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маргарита роблес, украина, джо байден, сша, испания, в мире