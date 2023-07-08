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В Бразилии прокомментировали передачу Киеву кассетных боеприпасов

В Бразилии прокомментировали передачу Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023

В Бразилии прокомментировали передачу Киеву кассетных боеприпасов

Помощник президента Бразилии Селсу Аморим указал в интервью агентству Bloomberg на риски в связи с планом США передать Украине кассетные боеприпасы. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:37

2023-07-08T17:37

2023-07-08T17:37

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента Бразилии Селсу Аморим указал в интервью агентству Bloomberg на риски в связи с планом США передать Украине кассетные боеприпасы. "Когда из кассетных бомб падают осколки, некоторые взрываются, а некоторые - нет. После этого играют дети... Мы наблюдаем за войной, в которой участвует не просто ядерная держава, а крупнейшая ядерная держава наряду с США. Так что это очень опасный мир", - заявил помощник. Как отмечается, интервью было дано тогда, когда план передачи Киеву кассетных снарядов все еще находился на рассмотрении в Вашингтоне. Аморим выразил озабоченность в связи с этим планом и заявил, что Бразилия выступает против использования таких боеприпасов в конфликте. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230708/vsu-1882958875.html

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882920250.html

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украина, сша, в мире, бразилия