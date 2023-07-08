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Рогов рассказал о последствиях передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882950304.html
Рогов рассказал о последствиях передачи Украине кассетных боеприпасов
Рогов рассказал о последствиях передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023
Рогов рассказал о последствиях передачи Украине кассетных боеприпасов
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине приведет к новому витку... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:51
2023-07-08T11:51
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине приведет к новому витку конфликта и жертвам среди мирного населения. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции. "Запад шаг за шагом повышает уровень конфронтации, причем делает это как бы невзначай и с лицемерным выражением, призывами чуть ли не к миру. Кассетные боеприпасы - это новый уровень конфронтации и потерь, причем подавляющей части среди мирного населения, это очевидно", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, решение США по сути является еще одним шагом, чтобы боевые действия вышли за пределы постукраинского пространства и начался крупный региональный конфликт с возможностью выхода до мирового. США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882920250.html
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украина, сша, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Рогов, В мире
Рогов рассказал о последствиях передачи Украине кассетных боеприпасов

Рогов: передача США кассетных боеприпасов Украине приведет к новому витку конфликта

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине приведет к новому витку конфликта и жертвам среди мирного населения.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Вчера, 08:00
"Запад шаг за шагом повышает уровень конфронтации, причем делает это как бы невзначай и с лицемерным выражением, призывами чуть ли не к миру. Кассетные боеприпасы - это новый уровень конфронтации и потерь, причем подавляющей части среди мирного населения, это очевидно", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, решение США по сути является еще одним шагом, чтобы боевые действия вышли за пределы постукраинского пространства и начался крупный региональный конфликт с возможностью выхода до мирового.
США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Госдуме пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов
Вчера, 03:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир РоговВ мире
 
 
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