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В бундестаге выступили против поставки кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882948187.html
В бундестаге выступили против поставки кассетных боеприпасов Киеву
В бундестаге выступили против поставки кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 08.07.2023
В бундестаге выступили против поставки кассетных боеприпасов Киеву
Депутат бундестага от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер выступил против планов США предоставить кассетные боеприпасы Киеву. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:27
2023-07-08T11:27
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
германия
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер выступил против планов США предоставить кассетные боеприпасы Киеву. Об этом он заявил в интервью немецкому информагентству dpa."Я отвергаю поставку кассетных боеприпасов. Они справедливо объявлены вне закона", - сказал депутат.При этом он призвал поставить на Украину немецкие крылатые ракеты и поддержать альянс истребителей во главе с Данией и Нидерландами логистикой и обучением. Он также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО. "Важно, чтобы на саммите НАТО Шольц подал сигнал о поставках оружия - особенно в связи с тяжелой ситуацией на фронте", - сказал он. "После того, как мы так долго колебались и тем самым дали возможность российской армии так сильно укрепить фронт, мы должны извлечь из этого уроки и действовать быстрее", - считает депутат. США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882922089.html
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украина, сша, в мире, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Германия
В бундестаге выступили против поставки кассетных боеприпасов Киеву

Депутат бундестага Хофрайтер выступил против поставки США кассетных боеприпасов Украине

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер выступил против планов США предоставить кассетные боеприпасы Киеву. Об этом он заявил в интервью немецкому информагентству dpa.
«
"Я отвергаю поставку кассетных боеприпасов. Они справедливо объявлены вне закона", - сказал депутат.
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Байден назвал поставки кассетных снарядов Украине временной мерой
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При этом он призвал поставить на Украину немецкие крылатые ракеты и поддержать альянс истребителей во главе с Данией и Нидерландами логистикой и обучением.
Он также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО. "Важно, чтобы на саммите НАТО Шольц подал сигнал о поставках оружия - особенно в связи с тяжелой ситуацией на фронте", - сказал он.
"После того, как мы так долго колебались и тем самым дали возможность российской армии так сильно укрепить фронт, мы должны извлечь из этого уроки и действовать быстрее", - считает депутат.
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США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреГермания
 
 
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