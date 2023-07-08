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Байден назвал поставки кассетных снарядов Украине временной мерой

Байден назвал поставки кассетных снарядов Украине временной мерой - РИА Новости, 08.07.2023

Байден назвал поставки кассетных снарядов Украине временной мерой

Президент США Джо Байден подтвердил, что поставки Украине кассетных боеприпасов являются временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T04:08

2023-07-08T04:08

2023-07-08T04:08

украина

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вооруженные силы украины

сергей лавров

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что поставки Украине кассетных боеприпасов являются временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск обычных снарядов. США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи Украине, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, которые запрещены во многих странах мира. Ранее газета New York Times со ссылкой на интервью с американскими чиновниками сообщала, что возможная отправка Украине кассетных боеприпасов будет временной мерой, призванной выиграть время до того, как в США не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов, что может произойти к весне 2024 года. "Я в конце концов принял рекомендацию министерства обороны - не постоянно, а на этот переходный период, до момента, когда у нас будет больше вооружений и боеприпасов 155-миллиметрового калибра для передачи украинцам, предоставить им что-то с очень низким процентом отказа", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Байден объяснил решение о передаче потребностями украинского наступления. "Они пытаются прорваться через эти окопы и остановить эти танки. Но это не было простым решением", - сказал он. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставка Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов - это жест отчаяния, США пошли на него, поскольку не хотят признавать провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882921434.html

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украина, сша, россия, джо байден, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, анатолий антонов