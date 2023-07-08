https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882921434.html

Американский разведчик раскрыл причину передачи Украине кассетных снарядов

Американский разведчик раскрыл причину передачи Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 08.07.2023

Американский разведчик раскрыл причину передачи Украине кассетных снарядов

США решили передать Киеву кассетные боеприпасы, потому что у них уже не осталось обычных 155-миллиметровых фугасных снарядов для ВСУ, однако новое вооружение не РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T03:52

2023-07-08T03:52

2023-07-08T15:41

скотт риттер

вооруженные силы украины

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украина

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июл — РИА Новости. США решили передать Киеву кассетные боеприпасы, потому что у них уже не осталось обычных 155-миллиметровых фугасных снарядов для ВСУ, однако новое вооружение не принесет украинским военным успехов на поле боя, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских орудий."Если вы вслушаетесь в логику, предлагаемую администрацией (Джо. — Прим.ред.) Байдена, главная причина передачи этих снарядов в том, что у Украины заканчиваются обычные 155-миллиметровые снаряды. Остались только эти снаряды. Так что никакого стратегического замысла за применением кассетных боеприпасов нет", — сказал Риттер."Суть в том, что (у США для Киева. — Прим. ред.) буквально нет других артиллерийских снарядов, которые можно было бы передать им", — добавил он.Бывший разведчик пояснил, что кассетный артиллерийский снаряд М864 калибра 155 миллиметров не используется в армии США с 2016 года, "потому что его сочли несовместимым с моральными стандартами, установленными Соединенными Штатами, хотя они и не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам"."Мы не использовали их с тех пор. Так что они лежали на складах. И это единственные доступные артиллерийские снаряды. Это старые артиллерийские снаряды", — указал он.По его словам, мнение, что их коэффициент неразорвавшихся боеприпасов составляет всего один процент, является абсурдным. "Когда были разработаны М864, их коэффициент неразорвавшихся боеприпасов составлял 14 процентов. Были предприняты некоторые усовершенствования, чтобы попытаться снизить коэффициент до уровня ниже трех. Но эти системы не получали обслуживания. Они лежали на складах семь лет. Так что у них будет очень высокий коэффициент неразорвавшихся боеприпасов", — рассказал он."Наконец, администрация Байдена утверждает, что эти боеприпасы нужны, чтобы помочь украинцам одержать верх на поле боя. Это явная ложь. Боеприпасы М864 были разработаны, чтобы быть тем, что мы называем штурмовым оружием. Когда массированные подразделения бронетехники быстро продвигаются, опережая (ведущийся по ним огонь из. — Прим. ред.) обычной артиллерии. Так что кассетные боеприпасы были разработаны, чтобы охватывать большие площади, чтобы нейтрализовать эти атаки бронетехники. Они, надо отдать должное, успешны в этом", — заявил Риттер.Однако, по его словам, российские военные в данный период "не проводят массированные атаки бронетехникой". "Русские сейчас обороняются на подготовленных позициях. Эти снаряды почти бесполезны против российских оборонительных позиций. Да, будут потери. Но русские понесли бы гораздо большие потери от обычных фугасных 155-миллиметровых снарядов, нежели от кассетных", — отметил Риттер.По его мнению, большинство российских солдат будут неуязвимы для большинства кассетных боеприпасов."Все, что сейчас об этом говорится, — это ложь и выдумки. Единственная причина, по которой сегодня кассетные боеприпасы направляются на Украину, в том, что у США просто нет других снарядов для них. Это последнее, что у нас есть в арсеналах", — подчеркнул Риттер.Как полагает экс-разведчик, поставка Киеву кассетных боеприпасов никак не повлияет на ситуацию на поле боя. "По сути, это лишь ослабит украинцев, а не усилит", — отметил он.В то же время Риттер допустил, что ВСУ будут применять кассетные боеприпасы по гражданским целям, как это было в случаях с Донецком и Луганском. "Вот тут, я думаю, мы увидим рост смертей среди мирного населения", — заключил бывший разведчик.

https://ria.ru/20230708/ofitser-1882919051.html

https://ria.ru/20230708/ssha-1882917942.html

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882920250.html

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скотт риттер, вооруженные силы украины, сша, украина, киев