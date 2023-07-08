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В Госдуме пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023
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03:02 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882920250.html
В Госдуме пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов
В Госдуме пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023
В Госдуме пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T03:02
2023-07-08T03:02
сша
украина
европа
михаил шеремет
госдума рф
джо байден
джейк салливан
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще поплатятся за свое стремление "уничтожить славянский мир". Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции. "Байден в своем необузданном стремлении уничтожить пугающий его славянский мир грязными руками своего протеже (Владимира) Зеленского переходит все дозволенные и недозволенные границы. Даже подумать страшно, где такое оружие может выстрелить впоследствии, ведь уже масса зафиксировано прецедентов, когда поставленное оружие Украине стреляет в Европе. Я называю это кармой, и американцы поплатятся за свое решение", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, США готовы разрушить остатки международных договоров, на которых зиждется хрупкий мир в части запрета на распространение античеловеческого оружия массового поражения кассетного типа. "Именно поэтому множится число людей, ненавидящих США, во всем мире, даже среди их мнимых союзников. Уверен, что террорист Зеленский еще удивит своего звездного куратора и перейдет от слов к делу, да так, что 11 сентября для них будет только цветочками", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230708/ofitser-1882919051.html
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сша, украина, европа, михаил шеремет, госдума рф, джо байден, джейк салливан, в мире
США, Украина, Европа, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Джо Байден, Джейк Салливан, В мире
В Госдуме пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов

Депутат Госдумы Шеремет: американцы поплатятся за передачу Киеву кассетных боеприпасов

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще поплатятся за свое стремление "уничтожить славянский мир".
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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"Байден в своем необузданном стремлении уничтожить пугающий его славянский мир грязными руками своего протеже (Владимира) Зеленского переходит все дозволенные и недозволенные границы. Даже подумать страшно, где такое оружие может выстрелить впоследствии, ведь уже масса зафиксировано прецедентов, когда поставленное оружие Украине стреляет в Европе. Я называю это кармой, и американцы поплатятся за свое решение", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, США готовы разрушить остатки международных договоров, на которых зиждется хрупкий мир в части запрета на распространение античеловеческого оружия массового поражения кассетного типа.
"Именно поэтому множится число людей, ненавидящих США, во всем мире, даже среди их мнимых союзников. Уверен, что террорист Зеленский еще удивит своего звездного куратора и перейдет от слов к делу, да так, что 11 сентября для них будет только цветочками", - сказал депутат.
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СШАУкраинаЕвропаМихаил ШереметГосдума РФДжо БайденДжейк СалливанВ мире
 
 
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