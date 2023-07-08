https://ria.ru/20230708/bezhentsy-1882913785.html

В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах

В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах - РИА Новости, 08.07.2023

В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах

Все больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий, об этом заявили... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:38

2023-07-08T00:38

2023-07-08T10:12

в мире

финляндия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Все больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий, об этом заявили финские фермеры телерадиокомпании Yle."Украинцы, возможно, и работали в Финляндии в предыдущие годы, но сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег", — приводит издание слова финских фермеров.Как заявила депутат Миа Лайхо, работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособие, она призвала поскорее принять соответствующие государственные решения.Украинцы, которые находятся в Финляндии в течение года, имеют право претендовать на жилищное пособие и пособие на ребенка. Однако, как пишет издание, выплаты на ребенка не зависят от участия в оплачиваемых сезонных работах.По информации Миграционной службы Финляндии, после начала СВО более 58 тысяч украинцев подали заявления о предоставлении временного убежища в стране.

https://ria.ru/20230707/bezhentsy-1882701614.html

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, украина