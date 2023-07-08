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В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах
В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах - РИА Новости, 08.07.2023
В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах
Все больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий, об этом заявили... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:38
2023-07-08T00:38
2023-07-08T10:12
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Все больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий, об этом заявили финские фермеры телерадиокомпании Yle."Украинцы, возможно, и работали в Финляндии в предыдущие годы, но сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег", — приводит издание слова финских фермеров.Как заявила депутат Миа Лайхо, работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособие, она призвала поскорее принять соответствующие государственные решения.Украинцы, которые находятся в Финляндии в течение года, имеют право претендовать на жилищное пособие и пособие на ребенка. Однако, как пишет издание, выплаты на ребенка не зависят от участия в оплачиваемых сезонных работах.По информации Миграционной службы Финляндии, после начала СВО более 58 тысяч украинцев подали заявления о предоставлении временного убежища в стране.
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в мире, финляндия, украина
В мире, Финляндия, Украина
В Финляндии откровенно высказались об украинских беженцах
Yle: украинские беженцы перестали собирать ягоды в Финляндии, чтобы не лишиться пособий
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Все больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий, об этом заявили финские фермеры телерадиокомпании Yle
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«
"Украинцы, возможно, и работали в Финляндии в предыдущие годы, но сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег", — приводит издание слова финских фермеров.
Как заявила депутат Миа Лайхо, работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособие, она призвала поскорее принять соответствующие государственные решения.
Украинцы, которые находятся в Финляндии в течение года, имеют право претендовать на жилищное пособие и пособие на ребенка. Однако, как пишет издание, выплаты на ребенка не зависят от участия в оплачиваемых сезонных работах.
По информации Миграционной службы Финляндии, после начала СВО более 58 тысяч украинцев подали заявления о предоставлении временного убежища в стране.
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