Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО
Байден оговорился, заявив, что нужно помочь России достичь соответствия требованиям НАТО
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.
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"Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО", - заявил Байден в интервью телеканалу CNN.
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.