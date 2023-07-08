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Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
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02:38 08.07.2023 (обновлено: 02:42 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html
Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО
Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T02:38
2023-07-08T02:42
россия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
нато
владимир путин
нарендра моди
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. &quot;Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО&quot;, - заявил Байден в интервью телеканалу CNN.Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
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россия
сша
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россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, нато, владимир путин, нарендра моди, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, НАТО, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Байден оговорился, заявив, что нужно помочь России достичь соответствия требованиям НАТО

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.
«

"Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО", - заявил Байден в интервью телеканалу CNN.

Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Вчера, 02:02
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Джо БайденНАТОВладимир ПутинНарендра МодиВ мире
 
 
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