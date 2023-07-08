https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html

Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023

Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:38

2023-07-08T02:38

2023-07-08T02:42

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. "Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО", - заявил Байден в интервью телеканалу CNN.Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.

https://ria.ru/20230708/bayden-1882918275.html

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россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, нато, владимир путин, нарендра моди, в мире