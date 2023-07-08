https://ria.ru/20230708/bayden-1882918275.html

Байден рассказал об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Киева к НАТО

Байден рассказал об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Киева к НАТО - РИА Новости, 08.07.2023

Байден рассказал об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Киева к НАТО

Президент США Джо Байден утверждает, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неучастия Украины в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:02

2023-07-08T02:02

2023-07-08T02:20

в мире

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нато

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО. "В самый первый раз, когда я встретился с Путиным два года назад в Женеве. Он сказал: "Я хочу обязательств, что Украина не будет в НАТО". Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN. При этом он дал понять, что не считает Украину готовой к вступлению в альянс, который бы целиком оказался в состоянии войны с Россией, если бы такое решение сейчас было принято. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230708/nato-1882913592.html

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украина

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в мире, россия, владимир путин, нато, джо байден, украина, сша