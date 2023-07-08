https://ria.ru/20230708/avariya-1882990324.html

Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области

Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области - РИА Новости, 08.07.2023

Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области

Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области Украины, один человек был госпитализирован, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T16:52

2023-07-08T16:52

2023-07-08T16:52

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украина

тернопольская область

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области Украины, один человек был госпитализирован, сообщило украинское издание "Страна". "Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы", - написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В сообщении говорится, что ДТП произошло на дороге Ковель-Черновцы. Ассистент польского военного атташе Вуйцика Мячеслава, находившийся за рулем дипломатического автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем, за рулем которого находился водитель. Впоследствии он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщается, что ассистент военного атташе отказался от прохождения теста на алкогольное или наркотическое освидетельствование.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

украина

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в мире, авто, украина, тернопольская область