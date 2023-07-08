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В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.07.2023
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23:53 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/attraktsion-1883028802.html
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.07.2023
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T23:53
2023-07-08T23:53
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона. Ранее телеканал 360 сообщил в своём телеграм-канале, что замыкание произошло на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, посетителей эвакуировали. В пресс-службе аттракциона подтвердили РИА Новости краткосрочную остановку. "Она никак не связана с технической поломкой колеса обозрения. Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику завтра", - сообщили в пресс-службе.
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Происшествия
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения

В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы", посетителей эвакуировали

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКолесо обозрения "Солнце Москвы"
Колесо обозрения Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колесо обозрения "Солнце Москвы". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона.
Ранее телеканал 360 сообщил в своём телеграм-канале, что замыкание произошло на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, посетителей эвакуировали.
В пресс-службе аттракциона подтвердили РИА Новости краткосрочную остановку.
"Она никак не связана с технической поломкой колеса обозрения. Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику завтра", - сообщили в пресс-службе.
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