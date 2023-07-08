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В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.07.2023
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T23:53
2023-07-08T23:53
2023-07-08T23:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона. Ранее телеканал 360 сообщил в своём телеграм-канале, что замыкание произошло на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, посетителей эвакуировали. В пресс-службе аттракциона подтвердили РИА Новости краткосрочную остановку. "Она никак не связана с технической поломкой колеса обозрения. Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику завтра", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230113/koleso-1844608774.html
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происшествия
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения
В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы", посетителей эвакуировали
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона.
Ранее телеканал 360 сообщил в своём телеграм-канале, что замыкание произошло на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, посетителей эвакуировали.
В пресс-службе аттракциона подтвердили РИА Новости краткосрочную остановку.
"Она никак не связана с технической поломкой колеса обозрения. Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику завтра", - сообщили в пресс-службе.
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