https://ria.ru/20230708/attraktsion-1883028802.html

В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения

В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.07.2023

В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения

Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T23:53

2023-07-08T23:53

2023-07-08T23:53

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Краткосрочная остановка движения колеса обозрения "Солнце Москвы" произошла в субботу, в воскресенье аттракцион продолжит работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аттракциона. Ранее телеканал 360 сообщил в своём телеграм-канале, что замыкание произошло на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, посетителей эвакуировали. В пресс-службе аттракциона подтвердили РИА Новости краткосрочную остановку. "Она никак не связана с технической поломкой колеса обозрения. Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику завтра", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230113/koleso-1844608774.html

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2023

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происшествия