https://ria.ru/20230708/ataka-1882952039.html

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.07.2023

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы сорвали атаку украинских штурмовиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:03

2023-07-08T12:03

2023-07-08T13:02

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Артиллеристы сорвали атаку украинских штурмовиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения. "При попытке штурма наших позиций средствами воздушной разведки была вскрыта позиция миномета противника, который прикрывал свои подразделения. После передачи координат цели наша артиллерия точно отработала по цели. Миномет замолчал. Наступление захлебнулось", — сказал он.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, сосредоточив основной удар на запорожском участке фронта. Но за все это время ВСУ не добились успеха ни на одном направлении, они несут большие потери как в живой силе, так и в технике.

https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html

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Уничтожение миномета ВСУ Уничтожение миномета ВСУ 2023-07-08T12:03 true PT1M37S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область