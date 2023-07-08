https://ria.ru/20230708/ataka-1882952039.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.07.2023
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы сорвали атаку украинских штурмовиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:03
2023-07-08T12:03
2023-07-08T13:02
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Артиллеристы сорвали атаку украинских штурмовиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения. "При попытке штурма наших позиций средствами воздушной разведки была вскрыта позиция миномета противника, который прикрывал свои подразделения. После передачи координат цели наша артиллерия точно отработала по цели. Миномет замолчал. Наступление захлебнулось", — сказал он.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, сосредоточив основной удар на запорожском участке фронта. Но за все это время ВСУ не добились успеха ни на одном направлении, они несут большие потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html
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Уничтожение миномета ВСУ
Уничтожение миномета ВСУ
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив миномет