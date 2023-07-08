https://ria.ru/20230708/artilleriya-1882923649.html
Российские войска нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара
Российские войска нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара - РИА Новости, 08.07.2023
Российские войска нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара
Российские артиллеристы на Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T05:05
2023-07-08T05:05
2023-07-08T10:21
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы на Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Огнем гаубичной артиллерии уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного", — сказал он.Кроме того, добавил Чехов, вертолеты армейской авиации сорвали попытки ротации украинских подразделений на позициях восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. "Уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ", — отметил он. По словам собеседника агентства, на Запорожском направлении мотострелковые подразделения пресекли наступление пехоты в районе Работино и Лобкового. В окрестностях Новодаровки артиллеристы уничтожили станцию РЭБ, в районе Новоивановки — самоходную гаубицу "Акация" и буксируемую "Мсту-Б", близ Павловки — САУ, в районе Степногорска — минометный расчет, а в окрестностях Марфополя — пикап с националистами. Штурмовая авиация нанесла удары по скоплениям боевиков в районе Жеребянки, а ЗРК "Тор" сбил беспилотный летательный аппарат "Валькирия".
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вооруженные силы украины, угледар, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Угледар, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара
Группировка "Восток" нанесла удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы на Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Огнем гаубичной артиллерии уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного", — сказал он.
Кроме того, добавил Чехов, вертолеты армейской авиации сорвали попытки ротации украинских подразделений на позициях восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого.
"Уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ", — отметил он.
По словам собеседника агентства, на Запорожском направлении мотострелковые подразделения пресекли наступление пехоты в районе Работино и Лобкового. В окрестностях Новодаровки артиллеристы уничтожили станцию РЭБ, в районе Новоивановки — самоходную гаубицу "Акация" и буксируемую "Мсту-Б", близ Павловки — САУ, в районе Степногорска — минометный расчет, а в окрестностях Марфополя — пикап с националистами. Штурмовая авиация нанесла удары по скоплениям боевиков в районе Жеребянки, а ЗРК "Тор" сбил беспилотный летательный аппарат "Валькирия".
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении