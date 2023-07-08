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В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку" - РИА Новости, 08.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:00 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/arkheologiya-1882832679.html
В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку"
В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку" - РИА Новости, 08.07.2023
В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку"
В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку", сообщает Центр содействия строительству региона. Археологи наткнулись на нее во временя раскопок на месте будущего РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T02:00
2023-07-08T02:00
культура
новости культуры
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку", сообщает Центр содействия строительству региона. Археологи наткнулись на нее во временя раскопок на месте будущего "Белого квартала". "Чешуйки" чеканили более 300 лет со времен великого князя Дмитрия Донского в конце XIV века и до правления императора Петра Первого в начале XVIII века. Найденную в Белгороде изготовили в годы царствования Михаила Романова (1613 – 1645). Она сделана из серебра и весит 0,46 грамма.Считается, что "чешуйки" напоминали золотоордынские монеты. У них каплеобразная форма, неровный край. Также археологи раскопали монеты времен императрицы Анны Иоанновны. Они называются денга и созданы из меди. На них обозначены годы чеканки – 1731 и 1738.Денга была в обороте и в царствовании императрицы Елизаветы Петровны. Археологи нашли монеты и этого времени. Их отчеканили в 1746 и 1749 годах."Денга была самым крупным номиналом из медных монет только во времена правления Анны Иоанновны, а при Елизавете Петровне появились номиналы медных монет более крупного достоинства", – говорит лаборант археологической организации Олег Попов.Также в центре Белгорода обнаружили медную монету 1896 года номиналом в одну копейку, цинковую монету 1917 года в 10 пфеннигов. Находки передадут Белгородскому областному краеведческому музею.Ранее сообщалось, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей.
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html
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новости культуры, белгород, археология
Культура, Новости культуры, Белгород, Археология
В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку"

Старинную монету "чешуйку" нашли в центре Белгорода

© Фото : Центра содействия строительству Белгородской областиСтаринная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего Белого квартала в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Белгороде нашли старинную монету "чешуйку", сообщает Центр содействия строительству региона. Археологи наткнулись на нее во временя раскопок на месте будущего "Белого квартала".
"Чешуйки" чеканили более 300 лет со времен великого князя Дмитрия Донского в конце XIV века и до правления императора Петра Первого в начале XVIII века. Найденную в Белгороде изготовили в годы царствования Михаила Романова (1613 – 1645). Она сделана из серебра и весит 0,46 грамма.
Считается, что "чешуйки" напоминали золотоордынские монеты. У них каплеобразная форма, неровный край.
Также археологи раскопали монеты времен императрицы Анны Иоанновны. Они называются денга и созданы из меди. На них обозначены годы чеканки – 1731 и 1738.
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской областиСтаринная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего Белого квартала в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
1 из 4
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской областиСтаринная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего Белого квартала в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
2 из 4
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской областиСтаринная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего Белого квартала в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
3 из 4
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской областиСтаринная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего Белого квартала в Белгороде
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
4 из 4
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
1 из 4
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
2 из 4
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
3 из 4
Старинная монета, найденная при раскопках на месте будущего "Белого квартала" в Белгороде
© Фото : Центра содействия строительству Белгородской области
4 из 4
Денга была в обороте и в царствовании императрицы Елизаветы Петровны. Археологи нашли монеты и этого времени. Их отчеканили в 1746 и 1749 годах.
«
"Денга была самым крупным номиналом из медных монет только во времена правления Анны Иоанновны, а при Елизавете Петровне появились номиналы медных монет более крупного достоинства", – говорит лаборант археологической организации Олег Попов.
Также в центре Белгорода обнаружили медную монету 1896 года номиналом в одну копейку, цинковую монету 1917 года в 10 пфеннигов.
Находки передадут Белгородскому областному краеведческому музею.
Ранее сообщалось, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей.
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28 июня, 06:00
 
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