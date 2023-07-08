https://ria.ru/20230708/arbuz-1882920767.html

Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора вкусного арбуза и спелой дыни

Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора вкусного арбуза и спелой дыни - РИА Новости, 08.07.2023

Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора вкусного арбуза и спелой дыни

Вкусный арбуз имеет яркий и контрастный цвет корки, оранжевое светлое пятно на боку и сухие усик и плодоножку, у спелой дыни противоположная сторона от хвостика РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T03:15

2023-07-08T03:15

2023-07-08T03:15

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вкусный арбуз имеет яркий и контрастный цвет корки, оранжевое светлое пятно на боку и сухие усик и плодоножку, у спелой дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, а при щелчке по ней должен быть глухой звук, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Хороший, зрелый арбуз - крупный, имеет целостный покров. Цвет корки – яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие",- говорится в сообщении. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст, уточнили в пресс-службе. Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди арбузов, так как плоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика, она должна быть чуть мягкой, иначе – это признак того, что плод незрелый, отметили в ведомстве. При щелчке по дыне должен быть глухой звук. А от самого плода обязательно должен исходить аромат. Если его нет, покупать дыню не стоит, подчеркнули в пресс-службе. Необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100 граммов за один прием пищи, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230119/arbuzy-1845820914.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество