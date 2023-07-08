https://ria.ru/20230708/anapa-1882956033.html

На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма - РИА Новости, 08.07.2023

На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:32

2023-07-08T12:32

2023-07-08T14:54

туризм

новости - туризм

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма, сообщается в Telegram-канале мэрии. "В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля заходить в воду очень опасно", — говорится в публикации. Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском и Туапсинском районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе ожидается повышение уровня воды в реках.Предупреждение будет действовать до 10 июля.

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

анапа

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, анапа, краснодарский край