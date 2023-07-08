https://ria.ru/20230708/anapa-1882956033.html
На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма - РИА Новости, 08.07.2023
На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:32
2023-07-08T12:32
2023-07-08T14:54
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анапа
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма, сообщается в Telegram-канале мэрии. "В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля заходить в воду очень опасно", — говорится в публикации. Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском и Туапсинском районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе ожидается повышение уровня воды в реках.Предупреждение будет действовать до 10 июля.
https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, анапа, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Краснодарский край
На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
Мэрия Анапы объявила о запрете на купание в море из-за шторма и сильного донного течения