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В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг - РИА Новости, 08.07.2023
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11:37 08.07.2023 (обновлено: 11:39 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/ameba-1882949306.html
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг - РИА Новости, 08.07.2023
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг
Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:37
2023-07-08T11:39
в мире
индия
керала
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, слова которого приводит телеканал News18. В беседе с телеканалом News18 министр отметил, что подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде. Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале. "Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", - сказал Джордж. По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах. Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.
https://ria.ru/20230706/parazit-1882487071.html
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в мире, индия, керала
В мире, Индия, Керала
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг

Министр здравоохранения штата Керала Джордж: подросток умер из-за заразившей мозг амебы

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой в Индии
Автомобиль скорой в Индии - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, слова которого приводит телеканал News18.
В беседе с телеканалом News18 министр отметил, что подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде.
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Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале.
«
"Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", - сказал Джордж.
По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.
Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.
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