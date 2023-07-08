https://ria.ru/20230708/ameba-1882949306.html

В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг

В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг - РИА Новости, 08.07.2023

В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг

Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:37

2023-07-08T11:37

2023-07-08T11:39

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керала

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, слова которого приводит телеканал News18. В беседе с телеканалом News18 министр отметил, что подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде. Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале. "Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", - сказал Джордж. По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах. Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.

https://ria.ru/20230706/parazit-1882487071.html

https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html

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в мире, индия, керала