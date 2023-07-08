https://ria.ru/20230708/ameba-1882949306.html
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг - РИА Новости, 08.07.2023
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг
Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:37
2023-07-08T11:37
2023-07-08T11:39
в мире
индия
керала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_0:350:2958:2014_1920x0_80_0_0_3dcb4ecbb544c16830e772d0afb43524.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, слова которого приводит телеканал News18. В беседе с телеканалом News18 министр отметил, что подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде. Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале. "Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", - сказал Джордж. По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах. Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.
https://ria.ru/20230706/parazit-1882487071.html
https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html
индия
керала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_918a6096c81fa53e816d031e95b9f18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, керала
В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг
Министр здравоохранения штата Керала Джордж: подросток умер из-за заразившей мозг амебы
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл - РИА Новости.
Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, слова которого приводит телеканал News18
.
В беседе с телеканалом News18 министр отметил, что подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде.
Тридцатилетнего мужчину убил "поедающий мозг" паразит
Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале.
«
"Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%", - сказал Джордж.
По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.
Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.
Эксперт назвал единственный способ заразиться "поедающей мозг" амебой