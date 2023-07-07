https://ria.ru/20230707/zvezdy-1882594340.html
Названы имена первых участников шоу "Новые звезды в Африке"
Названы имена первых участников шоу "Новые звезды в Африке" - РИА Новости, 07.07.2023
Названы имена первых участников шоу "Новые звезды в Африке"
Стали известны имена первых участников второго сезона шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Они будут бороться за главный приз в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:16
2023-07-07T05:16
2023-07-07T05:16
шоубиз
африка
новости шоу-бизнеса
влад топалов
ольга бузова
михаил галустян
знаменитости
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Стали известны имена первых участников второго сезона шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Они будут бороться за главный приз в пять миллионов рублей. В новых выпусках проекта появятся певец Влад Топалов, комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая. Имена других участников "Новых звезд в Африке" остались в секрете.Отмечается, что многие из них уже имели опыт съемок в приключенческих шоу. Однако с жесткими испытаниями и условиями, которые ждут их в "Новых звездах в Африке", знаменитости столкнутся впервые. Пресс-службе телеканала ТНТ уже раскрыла некоторые подробности. Например, в первый день Михаил Стогниенко откажется от испытания, а другая участница Юлия Топольницкая расплачется. Но это лишь малая часть того, что увидят зрители на экране. Ведущими передачи снова станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. По правилам проекта знаменитости будут проходить испытания на выживание, чтобы заработать деньги на еду и бытовые предметы. Каждую неделю после голосования один из игроков будет покидать шоу.
https://ria.ru/20230627/tnt-1880712737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, новости шоу-бизнеса, влад топалов, ольга бузова, михаил галустян, знаменитости, тнт (телеканал)
Шоубиз, Африка, Новости шоу-бизнеса, Влад Топалов, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Знаменитости, ТНТ (телеканал)
Названы имена первых участников шоу "Новые звезды в Африке"
Стогниенко, Топольницкая и Топалов стали первыми участниками шоу "Новые звезды в Африке"
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Стали известны имена первых участников второго сезона шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Они будут бороться за главный приз в пять миллионов рублей.
В новых выпусках проекта появятся певец Влад Топалов, комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая. Имена других участников "Новых звезд в Африке" остались в секрете.
Отмечается, что многие из них уже имели опыт съемок в приключенческих шоу. Однако с жесткими испытаниями и условиями, которые ждут их в "Новых звездах в Африке", знаменитости столкнутся впервые.
Пресс-службе телеканала ТНТ уже раскрыла некоторые подробности. Например, в первый день Михаил Стогниенко откажется от испытания, а другая участница Юлия Топольницкая расплачется. Но это лишь малая часть того, что увидят зрители на экране.
Ведущими передачи снова станут Ольга Бузова и Михаил Галустян.
По правилам проекта знаменитости будут проходить испытания на выживание, чтобы заработать деньги на еду и бытовые предметы. Каждую неделю после голосования один из игроков будет покидать шоу.
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР