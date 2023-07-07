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В Новосибирской области ввели рекордные 1,5 миллионов "квадратов" жилья
В Новосибирской области ввели рекордные 1,5 миллионов "квадратов" жилья - РИА Новости, 07.07.2023
В Новосибирской области ввели рекордные 1,5 миллионов "квадратов" жилья
Строители в Новосибирской области за первое полугодие 2023 года ввели в эксплуатацию рекордные 1,587 миллиона квадратных метров жилья, по поручению губернатора... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:38
2023-07-07T07:38
2023-07-07T07:41
новосибирская область
экономика
жилье
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Строители в Новосибирской области за первое полугодие 2023 года ввели в эксплуатацию рекордные 1,587 миллиона квадратных метров жилья, по поручению губернатора также строится социальная инфраструктура, сообщает в пятницу облправительство. "За первое полугодие на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,587 миллиона квадратных метров жилья, что на 43% больше прошлогодних показателей за аналогичный период", - говорится в сообщении. Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что по итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 миллиона "квадратов" жилья, в этом году предполагаемый объем ввода 2,45 миллиона квадратных метров. "В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие – никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Также губернатором региона перед нами поставлена задача – параллельно со строительством жилья создавать социальную инфраструктуру для жителей", – сказал он. По словам министра, введенные в первом полугодии 1,5 миллиона квадратных метров жилья дают уверенность, что область справится с поставленной задачей по вводу по итогам года более 2,4 миллиона "квадратов". В общем объеме введенного за полугодие жилья 74% – это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства.
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новосибирская область, экономика, жилье
Новосибирская область, Экономика, Жилье
В Новосибирской области ввели рекордные 1,5 миллионов "квадратов" жилья
В Новосибирской области за полгода ввели рекордные 1,5 миллионов квадратных метров жилья
НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Строители в Новосибирской области за первое полугодие 2023 года ввели в эксплуатацию рекордные 1,587 миллиона квадратных метров жилья, по поручению губернатора также строится социальная инфраструктура, сообщает в пятницу облправительство.
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"За первое полугодие на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,587 миллиона квадратных метров жилья, что на 43% больше прошлогодних показателей за аналогичный период", - говорится в сообщении.
Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что по итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 миллиона "квадратов" жилья, в этом году предполагаемый объем ввода 2,45 миллиона квадратных метров.
"В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие – никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Также губернатором региона перед нами поставлена задача – параллельно со строительством жилья создавать социальную инфраструктуру для жителей", – сказал он.
По словам министра, введенные в первом полугодии 1,5 миллиона квадратных метров жилья дают уверенность, что область справится с поставленной задачей по вводу по итогам года более 2,4 миллиона "квадратов".
В общем объеме введенного за полугодие жилья 74% – это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства.
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