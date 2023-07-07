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Невролог объяснил, у кого может болеть голова в жару - РИА Новости, 07.07.2023
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02:15 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zhara-1882697285.html
Невролог объяснил, у кого может болеть голова в жару
Невролог объяснил, у кого может болеть голова в жару - РИА Новости, 07.07.2023
Невролог объяснил, у кого может болеть голова в жару
Жаркая погода может стать причиной головной боли, предупредил в интервью радио Sputnik невролог, доктор медицинских наук Василий Генералов. Он дал совет, как... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:15
2023-07-07T02:15
общество
здоровье
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жаркая погода может стать причиной головной боли, предупредил в интервью радио Sputnik невролог, доктор медицинских наук Василий Генералов. Он дал совет, как действовать в этом случае.Высокая температура воздуха требует определенных реакций от сердечно-сосудистой системы, поэтому некоторые пациенты в жару начинают жаловаться на головную боль, рассказал врач."Многие люди метеозависимы, и жара может вызывать у них головную боль, потому что она требует от сосудов быстрых реакций: спазмов, расслаблений. Наиболее метеочувствительны люди с вегетососудистой дистонией (ВСД) и дисфункцией надпочечников. Люди с нарушением венозного оттока, со слабыми венами тоже могут испытывать головную боль при повышенной температуре воздуха", – добавил Генералов.По словам невролога, улучшить состояние сосудов в жаркую погоду может помочь кофе или крепкий чай."Выраженное расширение сосудов из-за жары приводит, как правило, к падению давления. Поэтому крепкий чай или кофе может помочь восстановить сосудистый тонус", – считает Генералов.Чтобы преодолеть метеочувствительность, нужно регулярно выполнять упражнение для сосудов, занимающее в среднем не более 15 минут в день, советует он."Можно поставить дома два тазика – с теплой и холодной водой – и поочередно опускать в них стопы на 30 секунд, пока температура воды не сравняется. Обычно это занимает 10-15 минут", – уточнил Генералов.Подобная гимнастика благотворно воздействует на все кровеносные сосуды организма, хотя человек опускает в тазик только ноги, уверен он.Негативно влиять на работу системы кровообращения в жаркую погоду может также повышенное потоотделение и связанное с ним обезвоживание, продолжил он. Поэтому в некоторых случаях справиться с головной болью помогает употребление достаточного количества воды, отметил врач."В крови все-таки содержится вода, и если происходит обезвоживание, то эритроциты начинают при проходе через капилляры слипаться, обмен кислорода на уровне капилляров замедляется, возникает тканевая гипоксия", – объяснил Василий Генералов в интервью радио Sputnik.Сильную головную боль не следует терпеть, лучше обратиться к врачу и принять то лекарство, которое он назначит, порекомендовал невролог.
https://ria.ru/20230706/zhara-1882633256.html
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общество, здоровье
Общество, Здоровье
Невролог объяснил, у кого может болеть голова в жару

Невролог Генералов: жара может вызывать головную боль у метеочувствительных людей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жаркая погода может стать причиной головной боли, предупредил в интервью радио Sputnik невролог, доктор медицинских наук Василий Генералов. Он дал совет, как действовать в этом случае.
Высокая температура воздуха требует определенных реакций от сердечно-сосудистой системы, поэтому некоторые пациенты в жару начинают жаловаться на головную боль, рассказал врач.
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"Многие люди метеозависимы, и жара может вызывать у них головную боль, потому что она требует от сосудов быстрых реакций: спазмов, расслаблений. Наиболее метеочувствительны люди с вегетососудистой дистонией (ВСД) и дисфункцией надпочечников. Люди с нарушением венозного оттока, со слабыми венами тоже могут испытывать головную боль при повышенной температуре воздуха", – добавил Генералов.
По словам невролога, улучшить состояние сосудов в жаркую погоду может помочь кофе или крепкий чай.
"Выраженное расширение сосудов из-за жары приводит, как правило, к падению давления. Поэтому крепкий чай или кофе может помочь восстановить сосудистый тонус", – считает Генералов.
Чтобы преодолеть метеочувствительность, нужно регулярно выполнять упражнение для сосудов, занимающее в среднем не более 15 минут в день, советует он.
"Можно поставить дома два тазика – с теплой и холодной водой – и поочередно опускать в них стопы на 30 секунд, пока температура воды не сравняется. Обычно это занимает 10-15 минут", – уточнил Генералов.
Подобная гимнастика благотворно воздействует на все кровеносные сосуды организма, хотя человек опускает в тазик только ноги, уверен он.
Негативно влиять на работу системы кровообращения в жаркую погоду может также повышенное потоотделение и связанное с ним обезвоживание, продолжил он. Поэтому в некоторых случаях справиться с головной болью помогает употребление достаточного количества воды, отметил врач.
"В крови все-таки содержится вода, и если происходит обезвоживание, то эритроциты начинают при проходе через капилляры слипаться, обмен кислорода на уровне капилляров замедляется, возникает тканевая гипоксия", – объяснил Василий Генералов в интервью радио Sputnik.
Сильную головную боль не следует терпеть, лучше обратиться к врачу и принять то лекарство, которое он назначит, порекомендовал невролог.
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