https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882879107.html

"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена

"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена - РИА Новости, 07.07.2023

"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена

Администрация президента США Джо Байдена все меньше готова уделять внимание Украине, несмотря на дипломатические усилия и международные визиты Владимира... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:57

2023-07-07T18:57

2023-07-07T22:43

политика

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джо байден

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена все меньше готова уделять внимание Украине, несмотря на дипломатические усилия и международные визиты Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Мечется, мечется Зеленский, но это ему ничего не дает, потому что позиция Соединенных Штатов становится все более открыто жесткой и антиукраинской. Будем прямо говорить", — считает эксперт.По его мнению, Вашингтон хочет, чтобы киевские власти от него "отцепились" с просьбами о финансовой и военной помощи, поэтому Байден намерен отправить партию кассетных бомб для ВСУ. При этом вступление Украины в НАТО в любом виде будет заблокировано Штатами на саммите альянса в Вильнюсе, предположил бывший советник Кучмы.Ранее Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе, это сильно демотивирует ВСУ.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882839623.html

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политика, украина, сша, вильнюс, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, нато