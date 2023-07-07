https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882879107.html
"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена
"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена - РИА Новости, 07.07.2023
"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена
Администрация президента США Джо Байдена все меньше готова уделять внимание Украине, несмотря на дипломатические усилия и международные визиты Владимира... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:57
2023-07-07T18:57
2023-07-07T22:43
политика
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена все меньше готова уделять внимание Украине, несмотря на дипломатические усилия и международные визиты Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Мечется, мечется Зеленский, но это ему ничего не дает, потому что позиция Соединенных Штатов становится все более открыто жесткой и антиукраинской. Будем прямо говорить", — считает эксперт.По его мнению, Вашингтон хочет, чтобы киевские власти от него "отцепились" с просьбами о финансовой и военной помощи, поэтому Байден намерен отправить партию кассетных бомб для ВСУ. При этом вступление Украины в НАТО в любом виде будет заблокировано Штатами на саммите альянса в Вильнюсе, предположил бывший советник Кучмы.Ранее Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе, это сильно демотивирует ВСУ.
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политика, украина, сша, вильнюс, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, США, Вильнюс, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Зеленский мечется". В Киеве заявили о резких переменах в поведении Байдена
Экс-советник Кучмы Соскин: Байден отворачивается от Украины, несмотря на мольбы Зеленского