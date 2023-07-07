https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882839623.html

"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина

"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина - РИА Новости, 07.07.2023

"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса, в то время как ОПК российского лидера... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:37

2023-07-07T16:37

2023-07-07T17:05

политика

владимир зеленский

владимир путин

украина

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса, в то время как ОПК российского лидера Владимира Путина выпускает весь спектр необходимых вооружений, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."А где Зеленский? Почему он молчит? <…> Мы видим полный разлад, развал <…> на уровне оборонпрома. До сих пор за год и четыре месяца не создать производства? Ну смотрите, россияне все создали. "Калибров" все больше, "Искандеров" все больше. Все что хочешь у них уже есть", — отметил эксперт.По его мнению, аналогичные процессы происходят и в других ведомствах: разваливаются министерства, депутатский корпус и Верховный совет. Зеленский узурпировал власть на Украине и уничтожает страну, полагает бывший советник Кучмы.

https://ria.ru/20230707/porazhenie-1882806513.html

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политика, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия