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"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина - РИА Новости, 07.07.2023
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16:37 07.07.2023 (обновлено: 17:05 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882839623.html
"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина
"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина - РИА Новости, 07.07.2023
"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина
Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса, в то время как ОПК российского лидера... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:37
2023-07-07T17:05
политика
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса, в то время как ОПК российского лидера Владимира Путина выпускает весь спектр необходимых вооружений, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;А где Зеленский? Почему он молчит? &lt;…&gt; Мы видим полный разлад, развал &lt;…&gt; на уровне оборонпрома. До сих пор за год и четыре месяца не создать производства? Ну смотрите, россияне все создали. &quot;Калибров&quot; все больше, &quot;Искандеров&quot; все больше. Все что хочешь у них уже есть&quot;, — отметил эксперт.По его мнению, аналогичные процессы происходят и в других ведомствах: разваливаются министерства, депутатский корпус и Верховный совет. Зеленский узурпировал власть на Украине и уничтожает страну, полагает бывший советник Кучмы.
https://ria.ru/20230707/porazhenie-1882806513.html
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политика, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия
"Почему он молчит?". В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому нечем ответить Путину, производящему все виды ракет

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса, в то время как ОПК российского лидера Владимира Путина выпускает весь спектр необходимых вооружений, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"А где Зеленский? Почему он молчит? <…> Мы видим полный разлад, развал <…> на уровне оборонпрома. До сих пор за год и четыре месяца не создать производства? Ну смотрите, россияне все создали. "Калибров" все больше, "Искандеров" все больше. Все что хочешь у них уже есть", — отметил эксперт.

По его мнению, аналогичные процессы происходят и в других ведомствах: разваливаются министерства, депутатский корпус и Верховный совет. Зеленский узурпировал власть на Украине и уничтожает страну, полагает бывший советник Кучмы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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