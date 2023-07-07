https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882721606.html
"Чистое безумие": американский полковник ужаснулся из-за ошибки Зеленского
"Чистое безумие": американский полковник ужаснулся из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
"Чистое безумие": американский полковник ужаснулся из-за ошибки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:34
2023-07-07T09:34
2023-07-07T15:00
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россия
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владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, украинский лидер в очередной раз попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не понимая, что это не избавит его от проигрыша."Любой игрок в Вегасе скажет вам, что когда вы проигрываете, самая большая ошибка — это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везет? Украина проигрывает, она проигрывает уже долгое время, у нее впереди маячит конец, так что же мы делаем? Мы обещаем более сложное оружие с большим радиусом действия. Это чистое безумие, потому что все, к чему это приведет в конечном итоге, — уничтожение украинского режима и всего, что осталось от его вооруженных сил", — уверен Макгрегор.В четверг полковник Макгрегор также заявил, что государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину. По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение в западную часть Украины.
https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
"Чистое безумие": американский полковник ужаснулся из-за ошибки Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский совершил глупую ошибку, требуя больше оружия