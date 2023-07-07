https://ria.ru/20230707/zaymy-1882752702.html

Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья

Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья - РИА Новости, 07.07.2023

Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья

С начала 2023 года Фонд развития промышленности Московской области предоставил компаниям региона семь льготных займов на общую сумму 395 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:01

2023-07-07T12:01

2023-07-07T12:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

фонд развития промышленности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151181/42/1511814275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa1a64fb0d0d414bb97349f0790561a.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. С начала 2023 года Фонд развития промышленности Московской области предоставил компаниям региона семь льготных займов на общую сумму 395 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Данные средства помогут организациям софинансировать часть затрат в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. "Сумма займа, размер которого и ставка варьируется в зависимости от программы и целей, идет на софинансирование затрат предприятия, реализующего инвестпроект. С начала года подмосковные компании уже получили займы почти на 400 миллионов рублей", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она добавила, что еще один - на сумму 106 миллионов рублей, уже одобрен, но пока не выдан организации, реализующей инвестпроект. Это займ, одобренный для компании АО "Артпласт" из Серпухова, расширяющей действующее производство. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект, который предполагает приобретение техоборудования, его монтаж и подготовку для серийного производства полиэтиленовых пакетов. Проект полностью реализуют к концу текущего года. Ранее займом ФРП региона уже воспользовался производитель высокотехнологичного оборудования для логистических центров ООО "ЗАВОД СТЕЛКОН". По программе "Развитие удаленных территорий" им получен заем на сумму 48,6 миллиона рублей, который позволяет покрыть 56,7% от суммы затрат на проект по расширению производства. Фонд продолжает расширять портфель своих инструментов поддержки, предлагая компаниям все новые сервисы. "Например, мы разработали новый продукт для инвесторов, реализующих в регионе импортозамещающие проекты. Размер этого займа варьируется от 50 до 150 миллионов рублей, он предоставляется под 1-4% годовых на срок до семи лет. Еще одно новшество – грант на сумму до 20 миллионов рублей, позволяющий компенсировать процент по кредитным договорам на приобретение или создание основных фондов предприятия. Первый конкурс по грантам стартует уже в августе", – отметил директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин. Подробнее узнать о программах ФРП региона можно на сайте.

https://ria.ru/20230706/remont-1882667386.html

https://ria.ru/20230706/oez-1882657056.html

московская область (подмосковье)

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), серпухов, фонд развития промышленности