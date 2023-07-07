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Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья - РИА Новости, 07.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:01 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zaymy-1882752702.html
Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья
Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья - РИА Новости, 07.07.2023
Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья
С начала 2023 года Фонд развития промышленности Московской области предоставил компаниям региона семь льготных займов на общую сумму 395 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:01
2023-07-07T12:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. С начала 2023 года Фонд развития промышленности Московской области предоставил компаниям региона семь льготных займов на общую сумму 395 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Данные средства помогут организациям софинансировать часть затрат в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. "Сумма займа, размер которого и ставка варьируется в зависимости от программы и целей, идет на софинансирование затрат предприятия, реализующего инвестпроект. С начала года подмосковные компании уже получили займы почти на 400 миллионов рублей", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она добавила, что еще один - на сумму 106 миллионов рублей, уже одобрен, но пока не выдан организации, реализующей инвестпроект. Это займ, одобренный для компании АО "Артпласт" из Серпухова, расширяющей действующее производство. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект, который предполагает приобретение техоборудования, его монтаж и подготовку для серийного производства полиэтиленовых пакетов. Проект полностью реализуют к концу текущего года. Ранее займом ФРП региона уже воспользовался производитель высокотехнологичного оборудования для логистических центров ООО "ЗАВОД СТЕЛКОН". По программе "Развитие удаленных территорий" им получен заем на сумму 48,6 миллиона рублей, который позволяет покрыть 56,7% от суммы затрат на проект по расширению производства. Фонд продолжает расширять портфель своих инструментов поддержки, предлагая компаниям все новые сервисы. "Например, мы разработали новый продукт для инвесторов, реализующих в регионе импортозамещающие проекты. Размер этого займа варьируется от 50 до 150 миллионов рублей, он предоставляется под 1-4% годовых на срок до семи лет. Еще одно новшество – грант на сумму до 20 миллионов рублей, позволяющий компенсировать процент по кредитным договорам на приобретение или создание основных фондов предприятия. Первый конкурс по грантам стартует уже в августе", – отметил директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин. Подробнее узнать о программах ФРП региона можно на сайте.
https://ria.ru/20230706/remont-1882667386.html
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московская область (подмосковье), серпухов, фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Фонд развития промышленности

Почти 400 миллионов рублей льготных займов выдали компаниям Подмосковья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник банка
Сотрудник банка - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник банка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. С начала 2023 года Фонд развития промышленности Московской области предоставил компаниям региона семь льготных займов на общую сумму 395 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Данные средства помогут организациям софинансировать часть затрат в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
"Сумма займа, размер которого и ставка варьируется в зависимости от программы и целей, идет на софинансирование затрат предприятия, реализующего инвестпроект. С начала года подмосковные компании уже получили займы почти на 400 миллионов рублей", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что еще один - на сумму 106 миллионов рублей, уже одобрен, но пока не выдан организации, реализующей инвестпроект. Это займ, одобренный для компании АО "Артпласт" из Серпухова, расширяющей действующее производство. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект, который предполагает приобретение техоборудования, его монтаж и подготовку для серийного производства полиэтиленовых пакетов. Проект полностью реализуют к концу текущего года.
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Ранее займом ФРП региона уже воспользовался производитель высокотехнологичного оборудования для логистических центров ООО "ЗАВОД СТЕЛКОН". По программе "Развитие удаленных территорий" им получен заем на сумму 48,6 миллиона рублей, который позволяет покрыть 56,7% от суммы затрат на проект по расширению производства.
Фонд продолжает расширять портфель своих инструментов поддержки, предлагая компаниям все новые сервисы.
"Например, мы разработали новый продукт для инвесторов, реализующих в регионе импортозамещающие проекты. Размер этого займа варьируется от 50 до 150 миллионов рублей, он предоставляется под 1-4% годовых на срок до семи лет. Еще одно новшество – грант на сумму до 20 миллионов рублей, позволяющий компенсировать процент по кредитным договорам на приобретение или создание основных фондов предприятия. Первый конкурс по грантам стартует уже в августе", – отметил директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин.
Подробнее узнать о программах ФРП региона можно на сайте.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховФонд развития промышленности
 
 
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