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На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2023
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17:23 07.07.2023
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На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв
На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2023
На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв
Сильный пожар начался на морской платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадали пять человек, идет... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:23
2023-07-07T17:23
мексиканский залив
pemex
в мире
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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Сильный пожар начался на морской платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадали пять человек, идет эвакуация, сообщило издание Tribuna Campeche. "Рабочие с платформы Nohoch Alfa сообщили о взрыве и пожаре на объектах производственного комплекса Cantarell компании Petróleos Mexicanos (Pemex) на шельфе Кампече. Собеседники уверяют, что пламя видно с близлежащих платформ, инцидент считается серьезным", - говорится в сообщении на сайте издания. По информации СМИ, в результате взрыва пострадали пять человек из 180 сотрудников платформы. Вспомогательные суда эвакуируют их на платформу Akal Golfo. На опубликованных кадрах, снятых с соседней платформы, видна работа пожарного флота. В Pemex до настоящего момента не предоставили официальной информации об инциденте.
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мексиканский залив, pemex, в мире
Мексиканский залив, Pemex, В мире
На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

Tribuna: при взрыве на платформе Pemex в Мексиканском заливе пострадали пять человек

© Фото очевидцаПоследствия взрыва на морской нефтегазовой платформе в Мексиканском заливе
Последствия взрыва на морской нефтегазовой платформе в Мексиканском заливе
© Фото очевидца
Последствия взрыва на морской нефтегазовой платформе в Мексиканском заливе
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Сильный пожар начался на морской платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадали пять человек, идет эвакуация, сообщило издание Tribuna Campeche.
"Рабочие с платформы Nohoch Alfa сообщили о взрыве и пожаре на объектах производственного комплекса Cantarell компании Petróleos Mexicanos (Pemex) на шельфе Кампече. Собеседники уверяют, что пламя видно с близлежащих платформ, инцидент считается серьезным", - говорится в сообщении на сайте издания.
По информации СМИ, в результате взрыва пострадали пять человек из 180 сотрудников платформы. Вспомогательные суда эвакуируют их на платформу Akal Golfo. На опубликованных кадрах, снятых с соседней платформы, видна работа пожарного флота.
В Pemex до настоящего момента не предоставили официальной информации об инциденте.
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