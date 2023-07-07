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На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2023

На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

Сильный пожар начался на морской платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадали пять человек, идет... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:23

2023-07-07T17:23

2023-07-07T17:23

мексиканский залив

pemex

в мире

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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Сильный пожар начался на морской платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадали пять человек, идет эвакуация, сообщило издание Tribuna Campeche. "Рабочие с платформы Nohoch Alfa сообщили о взрыве и пожаре на объектах производственного комплекса Cantarell компании Petróleos Mexicanos (Pemex) на шельфе Кампече. Собеседники уверяют, что пламя видно с близлежащих платформ, инцидент считается серьезным", - говорится в сообщении на сайте издания. По информации СМИ, в результате взрыва пострадали пять человек из 180 сотрудников платформы. Вспомогательные суда эвакуируют их на платформу Akal Golfo. На опубликованных кадрах, снятых с соседней платформы, видна работа пожарного флота. В Pemex до настоящего момента не предоставили официальной информации об инциденте.

https://ria.ru/20230705/feyerverki-1882279716.html

мексиканский залив

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мексиканский залив, pemex, в мире