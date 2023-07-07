https://ria.ru/20230707/vsu-1882893335.html
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра - РИА Новости, 07.07.2023
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра
Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:38
2023-07-07T20:38
2023-07-07T23:32
владимир зеленский
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
россия
украина
в мире
киев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет обозреватель Der Spiegel Тор Шредер."Горькая правда такова, что украинцы до сих пор далеки от целей, которые они ставили в рамках своего контрнаступления. Военные ВСУ не могут должным образом защитить себя, подразделения застревают на минных полях и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня", — говорится в статье.Украинские военные мало что могут противопоставить огневой мощи российской армии, особенно постоянным ударам с воздуха, отметил автор. Ситуация на фронте объясняет, почему президент страны Владимир Зеленский так отчаянно просит западных партнеров передать Киеву истребители, рассуждает Шредер.По его словам, долгожданное для США и Евросоюза контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения. Украинцы атакуют небольшими отрядами, передвигаются из села в село, из леса в лес, неся при этом катастрофические потери, резюмировал колумнист.
https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html
россия
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_da88a5eb486d376027eed116a956fb93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, украина, в мире, киев, сша
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Россия, Украина, В мире, Киев, США
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра
Der Spiegel: военные ВСУ чувствуют себя беспомощными из-за минных полей и ВКС России