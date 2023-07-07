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"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра - РИА Новости, 07.07.2023
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20:38 07.07.2023 (обновлено: 23:32 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/vsu-1882893335.html
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра - РИА Новости, 07.07.2023
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра
Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:38
2023-07-07T23:32
владимир зеленский
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
россия
украина
в мире
киев
сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет обозреватель Der Spiegel Тор Шредер."Горькая правда такова, что украинцы до сих пор далеки от целей, которые они ставили в рамках своего контрнаступления. Военные ВСУ не могут должным образом защитить себя, подразделения застревают на минных полях и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня", — говорится в статье.Украинские военные мало что могут противопоставить огневой мощи российской армии, особенно постоянным ударам с воздуха, отметил автор. Ситуация на фронте объясняет, почему президент страны Владимир Зеленский так отчаянно просит западных партнеров передать Киеву истребители, рассуждает Шредер.По его словам, долгожданное для США и Евросоюза контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения. Украинцы атакуют небольшими отрядами, передвигаются из села в село, из леса в лес, неся при этом катастрофические потери, резюмировал колумнист.
https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html
россия
украина
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, украина, в мире, киев, сша
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Россия, Украина, В мире, Киев, США
"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра

Der Spiegel: военные ВСУ чувствуют себя беспомощными из-за минных полей и ВКС России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет обозреватель Der Spiegel Тор Шредер.
«
"Горькая правда такова, что украинцы до сих пор далеки от целей, которые они ставили в рамках своего контрнаступления. Военные ВСУ не могут должным образом защитить себя, подразделения застревают на минных полях и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня", — говорится в статье.
Украинские военные мало что могут противопоставить огневой мощи российской армии, особенно постоянным ударам с воздуха, отметил автор. Ситуация на фронте объясняет, почему президент страны Владимир Зеленский так отчаянно просит западных партнеров передать Киеву истребители, рассуждает Шредер.
По его словам, долгожданное для США и Евросоюза контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения. Украинцы атакуют небольшими отрядами, передвигаются из села в село, из леса в лес, неся при этом катастрофические потери, резюмировал колумнист.
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