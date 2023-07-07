https://ria.ru/20230707/vsu-1882893335.html

"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра

"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра - РИА Новости, 07.07.2023

"Не можем ничего сделать". В Киеве опешили от российского маневра

Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:38

2023-07-07T20:38

2023-07-07T23:32

владимир зеленский

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

россия

украина

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киев

сша

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС, пишет обозреватель Der Spiegel Тор Шредер."Горькая правда такова, что украинцы до сих пор далеки от целей, которые они ставили в рамках своего контрнаступления. Военные ВСУ не могут должным образом защитить себя, подразделения застревают на минных полях и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня", — говорится в статье.Украинские военные мало что могут противопоставить огневой мощи российской армии, особенно постоянным ударам с воздуха, отметил автор. Ситуация на фронте объясняет, почему президент страны Владимир Зеленский так отчаянно просит западных партнеров передать Киеву истребители, рассуждает Шредер.По его словам, долгожданное для США и Евросоюза контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ боестолкновения. Украинцы атакуют небольшими отрядами, передвигаются из села в село, из леса в лес, неся при этом катастрофические потери, резюмировал колумнист.

https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html

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владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, россия, украина, в мире, киев, сша