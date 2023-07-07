https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html

В США раскрыли, как Путин покончил с главной ракетой ВСУ

В США раскрыли, как Путин покончил с главной ракетой ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

В США раскрыли, как Путин покончил с главной ракетой ВСУ

Российская армия заметно снизила потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:58

2023-07-07T17:58

2023-07-07T18:41

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

россия

специальная военная операция на украине

москва

gps

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российская армия заметно снизила потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube."HIMARS — это оружие, которое на сегодняшний день уже не играет существенной роли на поле боя. Я говорю об этом, потому что все каждый день твердят: "ATACMS, ATACMS, ATACMS". Безусловно, это система с дальностью ракет в 300 миль (почти 483 километра. — Прим. ред.), но американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней. Вы можете ее отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие", — отметил эксперт.По словам офицера, у россиян самая результативная в мире ПВО, а также системы радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижать их точность.Риттер добавил, что то же самое произойдет и с установками ATACMS, если их передадут ВСУ: они будут просто уничтожены в воздухе российской противовоздушной обороной.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882839623.html

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