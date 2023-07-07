https://ria.ru/20230707/voices-1882759633.html

В Вологде открылся юбилейный кинофестиваль VOICES

В Вологде открылся юбилейный кинофестиваль VOICES - РИА Новости, 07.07.2023

В Вологде открылся юбилейный кинофестиваль VOICES

В Вологде открылся десятый кинофестиваль VOICES, в рамках которого пройдет показ 25 российских и европейских фильмов, а также концерты, лекции и выставки,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:16

2023-07-07T12:16

2023-07-07T12:16

вологодская область

вологодская область

вологда

александр сокуров

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ВОЛОГДА, 7 июл - РИА Новости. В Вологде открылся десятый кинофестиваль VOICES, в рамках которого пройдет показ 25 российских и европейских фильмов, а также концерты, лекции и выставки, сообщила пресс-служба правительства области. В этом году в программе фестиваля больше российских фильмов, как игровых, так и документальных. Сменилось и название – с "Международного фестиваля молодого европейского кино VOICES" - на "Международный фестиваль полнометражных художественных фильмов VOICES", говорится в сообщении. При этом фестиваль по-прежнему представляет дебютные работы молодых и признанных авторов из России и стран Европы. В конкурсной программе представлены пять фильмов. Победителя выберут вологодские зрители. Кроме того, они смогут увидеть фильмы, показанные на Каннском, Московском и Берлинском кинофестивалях. В качестве почетного гостя на мероприятие приглашен режиссер Александр Сокуров. Он представит вологжанам свою последнюю работу – фильм "Сказка". Это будет второй показ киноленты в России, сообщает пресс-служба. Показы фестиваля VOICES состоятся при поддержке министерства культуры России, правительства Вологодской области и администрации города Вологды. "За прошедшие годы фестиваль стал значимым событием в культурной жизни области, стал любимым и ожидаемым для вологжан и гостей, особенно для молодежи. Время вносит свои коррективы, но сегодня мы можем говорить о новой странице жизни VOICES", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Эдуарда Зайнака.

https://ria.ru/20230705/kreml-1882323871.html

вологодская область

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вологодская область, вологда, александр сокуров