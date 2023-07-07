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Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2023
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19:33 07.07.2023 (обновлено: 19:49 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/voennye-1882885617.html
Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией
Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2023
Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией
Вооруженные силы Польши перебрасывают тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство, сообщила пресс-служба Генерального... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:33
2023-07-07T19:49
польша
белоруссия
подляское воеводство
в мире
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ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Польши перебрасывают тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство, сообщила пресс-служба Генерального командования страны. &quot;Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши&quot;, — отметили в руководстве армии.Как предупредили в командовании, завтра ожидается интенсивное движение военных колонн на дорогах в северной, центральной и восточной частях страны. В польской армии пояснили, что цель этого "учебного присутствия части войск пехоты" — "демонстрация воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе".В мае бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем. По его словам, Варшава планирует захватить соседнюю страну за три дня.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию республики для ее уничтожения. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874061069.html
https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html
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польша, белоруссия, подляское воеводство, в мире
Польша, Белоруссия, Подляское воеводство, В мире
Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией

ВС Польши перебрасывают тысячу солдат и 200 единиц техники к границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Польши перебрасывают тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство, сообщила пресс-служба Генерального командования страны.
«

"Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", — отметили в руководстве армии.

Как предупредили в командовании, завтра ожидается интенсивное движение военных колонн на дорогах в северной, центральной и восточной частях страны.
В польской армии пояснили, что цель этого "учебного присутствия части войск пехоты" — "демонстрация воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе".
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В мае бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем. По его словам, Варшава планирует захватить соседнюю страну за три дня.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию республики для ее уничтожения. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота".
Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
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