Рейтинг@Mail.ru
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:02 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай - РИА Новости, 07.07.2023
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай
Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:02
туризм
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_49127c3be616dc299ad22b634083df1f.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов, это может стать причиной для отказа в выдаче визы КНР. &quot;Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай... настоятельно рекомендуем... воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов&quot;, - говорится в сообщении Консульского департамента МИД России."Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы", - отметили в МИД. В департаменте подчеркнули, что "информация о порядке подачи заявлений, а также перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе "Консульская служба" - "Визы в КНР"".
https://ria.ru/20230707/kitay-1882633074.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_700f561fb9fab5de23632d9786357b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Туризм, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай

МИД России порекомендовал воздержаться от обращения к посредникам для получения визы в КНР

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПаспортный контроль
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Паспортный контроль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов, это может стать причиной для отказа в выдаче визы КНР.
«

"Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай... настоятельно рекомендуем... воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов", - говорится в сообщении Консульского департамента МИД России.

"Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы", - отметили в МИД.
В департаменте подчеркнули, что "информация о порядке подачи заявлений, а также перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе "Консульская служба" - "Визы в КНР"".
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Эксперт прокомментировал перспективы безвиза между Россией и Китаем
Вчера, 00:38
 
ТуризмКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала