https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай - РИА Новости, 07.07.2023
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай
Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:02
туризм
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов, это может стать причиной для отказа в выдаче визы КНР. "Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай... настоятельно рекомендуем... воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов", - говорится в сообщении Консульского департамента МИД России."Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы", - отметили в МИД. В департаменте подчеркнули, что "информация о порядке подачи заявлений, а также перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе "Консульская служба" - "Визы в КНР"".
https://ria.ru/20230707/kitay-1882633074.html
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китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Туризм, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай
МИД России порекомендовал воздержаться от обращения к посредникам для получения визы в КНР