https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html

В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай

В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай - РИА Новости, 07.07.2023

В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай

Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:02

2023-07-07T18:02

2023-07-07T18:02

туризм

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Консульский департамент МИД России рекомендует воздержаться гражданам РФ от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов, это может стать причиной для отказа в выдаче визы КНР. "Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай... настоятельно рекомендуем... воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов", - говорится в сообщении Консульского департамента МИД России."Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы", - отметили в МИД. В департаменте подчеркнули, что "информация о порядке подачи заявлений, а также перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе "Консульская служба" - "Визы в КНР"".

https://ria.ru/20230707/kitay-1882633074.html

китай

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китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество