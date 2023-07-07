https://ria.ru/20230707/vagner-1882770927.html
Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР
Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР - РИА Новости, 07.07.2023
Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Евгений Пригожин в России; Кремль также не комментирует... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:47
2023-07-07T12:47
2023-07-07T13:20
в мире
цар
россия
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 7 июл– РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Евгений Пригожин в России; Кремль также не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики. Африканские СМИ писали о 500 с лишним "вагнеровцах", которые были демобилизованы в городах ЦАР Бирао, Сидо и Батангафо."Также по этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли в Кремле информация о возможных причинах такого массового отъезда бойцов из ЦАР.Он добавил, что не располагает информацией и о местонахождении Пригожина. "Я ничего не могу здесь сказать, мы никакой информацией не располагаем на этот счет, и добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, находится ли Пригожин в России, как говорил накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко.В четверг Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Петербурге. Он также рассказал, что в Белоруссии не возводятся лагеря для представителей ЧВК "Вагнер" - им предложили несколько бывших военных городков на территории республики, но у самих бойцов "другое видение по их размещению". Песков накануне отмечал, что все официальные заявления после событий 24 июня сохраняют актуальность.
https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, россия, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"
В мире, ЦАР, Россия, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа, ЧВК "Вагнер"
Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР
Песков не стал комментировать информацию, что более 500 бойцов "Вагнера" уехали из ЦАР
МОСКВА, 7 июл– РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Евгений Пригожин в России; Кремль также не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики.
Африканские СМИ писали о 500 с лишним "вагнеровцах", которые были демобилизованы в городах ЦАР Бирао, Сидо и Батангафо.
"Также по этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли в Кремле информация о возможных причинах такого массового отъезда бойцов из ЦАР.
Он добавил, что не располагает информацией и о местонахождении Пригожина. "Я ничего не могу здесь сказать, мы никакой информацией не располагаем на этот счет, и добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, находится ли Пригожин в России, как говорил накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В четверг Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Петербурге. Он также рассказал, что в Белоруссии не возводятся лагеря для представителей ЧВК "Вагнер" - им предложили несколько бывших военных городков на территории республики, но у самих бойцов "другое видение по их размещению". Песков накануне отмечал, что все официальные заявления после событий 24 июня сохраняют актуальность.
Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"