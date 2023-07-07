https://ria.ru/20230707/vagner-1882770927.html

Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР

Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР - РИА Новости, 07.07.2023

Песков не стал комментировать публикации об отъезде "Вагнера" из ЦАР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Евгений Пригожин в России; Кремль также не комментирует... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:47

2023-07-07T12:47

2023-07-07T13:20

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цар

россия

дмитрий песков

попытка вооруженного мятежа

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 7 июл– РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, находится ли Евгений Пригожин в России; Кремль также не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики. Африканские СМИ писали о 500 с лишним "вагнеровцах", которые были демобилизованы в городах ЦАР Бирао, Сидо и Батангафо."Также по этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли в Кремле информация о возможных причинах такого массового отъезда бойцов из ЦАР.Он добавил, что не располагает информацией и о местонахождении Пригожина. "Я ничего не могу здесь сказать, мы никакой информацией не располагаем на этот счет, и добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, находится ли Пригожин в России, как говорил накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко.В четверг Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Петербурге. Он также рассказал, что в Белоруссии не возводятся лагеря для представителей ЧВК "Вагнер" - им предложили несколько бывших военных городков на территории республики, но у самих бойцов "другое видение по их размещению". Песков накануне отмечал, что все официальные заявления после событий 24 июня сохраняют актуальность.

https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html

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Кирилл Волков

в мире, цар, россия, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер"