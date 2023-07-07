https://ria.ru/20230707/uragan-1882904380.html

В Коломне улицы затопило из-за ливней

В Коломне улицы затопило из-за ливней - РИА Новости, 07.07.2023

В Коломне улицы затопило из-за ливней

В подмосковной Коломне затопило улицы из-за сильных дождей, сообщил мэр города Александр Гречищев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:17

2023-07-07T22:17

2023-07-07T23:34

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В подмосковной Коломне затопило улицы из-за сильных дождей, сообщил мэр города Александр Гречищев в своем телеграм-канале."На Коломну обрушились сильные дожди и грозы, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки не прекратятся. <...> Помимо затоплений, поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов — в первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей", — написал он.Как добавил Гречищев, все службы города, в том числе МЧС, мобилизованы.Также он обратился к жителям с просьбой по возможности не покидать свои дома и в случае необходимости звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу.Как передают очевидцы, в городе затопило некоторые улицы и подъезды домов, десятки машин ушли под воду. Кадры непогоды публикуют местные сообщества в социальных сетях.Одна женщина пострадала из-за молнии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", — сказал собеседник агентства.Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, последствия непогоды также уже видны в Красногорске и Орехово-Зуево."Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду — то, что нас ожидает, по сообщениям МЧС, до 12:00 8 июля. <...> Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", — уточнил он в своем телеграм-канале.Также Воробьев порекомендовал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.

коломна

московская область (подмосковье)

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, коломна, московская область (подмосковье)