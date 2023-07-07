https://ria.ru/20230707/uragan-1882904380.html
В Коломне улицы затопило из-за ливней
В Коломне улицы затопило из-за ливней - РИА Новости, 07.07.2023
В Коломне улицы затопило из-за ливней
В подмосковной Коломне затопило улицы из-за сильных дождей, сообщил мэр города Александр Гречищев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:17
2023-07-07T22:17
2023-07-07T23:34
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В подмосковной Коломне затопило улицы из-за сильных дождей, сообщил мэр города Александр Гречищев в своем телеграм-канале."На Коломну обрушились сильные дожди и грозы, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки не прекратятся. <...> Помимо затоплений, поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов — в первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей", — написал он.Как добавил Гречищев, все службы города, в том числе МЧС, мобилизованы.Также он обратился к жителям с просьбой по возможности не покидать свои дома и в случае необходимости звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу.Как передают очевидцы, в городе затопило некоторые улицы и подъезды домов, десятки машин ушли под воду. Кадры непогоды публикуют местные сообщества в социальных сетях.Одна женщина пострадала из-за молнии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", — сказал собеседник агентства.Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, последствия непогоды также уже видны в Красногорске и Орехово-Зуево."Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду — то, что нас ожидает, по сообщениям МЧС, до 12:00 8 июля. <...> Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", — уточнил он в своем телеграм-канале.Также Воробьев порекомендовал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
коломна
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна, московская область (подмосковье)
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье)
В Коломне улицы затопило из-за ливней
В подмосковной Коломне улицы затопило из-за ливней
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В подмосковной Коломне затопило улицы из-за сильных дождей, сообщил мэр города Александр Гречищев в своем телеграм
-канале.
"На Коломну обрушились сильные дожди и грозы, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки не прекратятся. <...> Помимо затоплений, поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов — в первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей", — написал он.
Как добавил Гречищев, все службы города, в том числе МЧС
, мобилизованы.
Также он обратился к жителям с просьбой по возможности не покидать свои дома и в случае необходимости звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу.
Как передают очевидцы, в городе затопило некоторые улицы и подъезды домов, десятки машин ушли под воду. Кадры непогоды публикуют местные сообщества в социальных сетях.
Одна женщина пострадала из-за молнии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев, последствия непогоды также уже видны в Красногорске
и Орехово-Зуево
.
"Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду — то, что нас ожидает, по сообщениям МЧС, до 12:00 8 июля. <...> Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", — уточнил он в своем телеграм
-канале.
Также Воробьев порекомендовал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.