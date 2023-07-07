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СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России - РИА Новости, 07.07.2023
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16:49 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882842953.html
СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России
СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России - РИА Новости, 07.07.2023
СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России
Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале обвинила фармацевтическое предприятие в Житомирской области в продаже лекарств для российской армии. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:49
2023-07-07T16:49
россия
украина
житомирская область
служба безопасности украины
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале обвинила фармацевтическое предприятие в Житомирской области в продаже лекарств для российской армии. "СБУ выявила фармакологическую компанию в Житомирской области, которая продавала медикаменты российской армии", - говорится в сообщении. Утверждается, что среди основных товаров были обезболивающие средства, которые якобы использовались для лечения российских военных. СБУ заявляет, что до февраля 2022 года компания, название которой не упоминается, экспортировала свою продукцию в Россию, а ее деловым партнером в России было учреждение, выполняющее государственные заказы Минобороны РФ. После начала специальной военной операции и введения санкций менеджмент предприятия якобы разработал механизм обхода ограничений с помощью ряда подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в странах ЕС. Директору предприятия предъявлены обвинения в "пособничестве стране-агрессору" в соответствии с уголовным кодексом Украины.
https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html
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россия, украина, житомирская область, служба безопасности украины, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Житомирская область, Служба безопасности Украины, Евросоюз, В мире
СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России

СБУ обвинила украинскую фармацевтическую компанию в продаже лекарств для российской армии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале обвинила фармацевтическое предприятие в Житомирской области в продаже лекарств для российской армии.
"СБУ выявила фармакологическую компанию в Житомирской области, которая продавала медикаменты российской армии", - говорится в сообщении.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Утверждается, что среди основных товаров были обезболивающие средства, которые якобы использовались для лечения российских военных. СБУ заявляет, что до февраля 2022 года компания, название которой не упоминается, экспортировала свою продукцию в Россию, а ее деловым партнером в России было учреждение, выполняющее государственные заказы Минобороны РФ. После начала специальной военной операции и введения санкций менеджмент предприятия якобы разработал механизм обхода ограничений с помощью ряда подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в странах ЕС.
Директору предприятия предъявлены обвинения в "пособничестве стране-агрессору" в соответствии с уголовным кодексом Украины.
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