https://ria.ru/20230707/ukraina-1882842953.html

СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России

СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России - РИА Новости, 07.07.2023

СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для ВС России

Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале обвинила фармацевтическое предприятие в Житомирской области в продаже лекарств для российской армии. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:49

2023-07-07T16:49

2023-07-07T16:49

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украина

житомирская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале обвинила фармацевтическое предприятие в Житомирской области в продаже лекарств для российской армии. "СБУ выявила фармакологическую компанию в Житомирской области, которая продавала медикаменты российской армии", - говорится в сообщении. Утверждается, что среди основных товаров были обезболивающие средства, которые якобы использовались для лечения российских военных. СБУ заявляет, что до февраля 2022 года компания, название которой не упоминается, экспортировала свою продукцию в Россию, а ее деловым партнером в России было учреждение, выполняющее государственные заказы Минобороны РФ. После начала специальной военной операции и введения санкций менеджмент предприятия якобы разработал механизм обхода ограничений с помощью ряда подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в странах ЕС. Директору предприятия предъявлены обвинения в "пособничестве стране-агрессору" в соответствии с уголовным кодексом Украины.

https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html

https://ria.ru/20230707/upts-1882770536.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, житомирская область, служба безопасности украины, евросоюз, в мире