https://ria.ru/20230707/ukraina-1882805080.html
Британский военачальник сделал предупреждение Украине
Британский военачальник сделал предупреждение Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Британский военачальник сделал предупреждение Украине
Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:43
2023-07-07T14:43
2023-07-07T14:43
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл.По его мнению, запрещенные в более чем 120 странах мира кассетные боеприпасы имеют слишком высокий процент отказов, поражая территорию на годы и даже десятилетия."Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия", — заявил Белл.Днем ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882794660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, сша, пентагон
В мире, Украина, Великобритания, США, Пентагон
Британский военачальник сделал предупреждение Украине
Вице-маршал ВВС Британии Белл: Киеву нужно осознать риски применения кассетных бомб