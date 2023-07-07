https://ria.ru/20230707/ukraina-1882805080.html

Британский военачальник сделал предупреждение Украине

Британский военачальник сделал предупреждение Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Британский военачальник сделал предупреждение Украине

Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:43

2023-07-07T14:43

2023-07-07T14:43

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл.По его мнению, запрещенные в более чем 120 странах мира кассетные боеприпасы имеют слишком высокий процент отказов, поражая территорию на годы и даже десятилетия."Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия", — заявил Белл.Днем ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882794660.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, великобритания, сша, пентагон