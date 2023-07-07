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Британский военачальник сделал предупреждение Украине - РИА Новости, 07.07.2023
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14:43 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882805080.html
Британский военачальник сделал предупреждение Украине
Британский военачальник сделал предупреждение Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Британский военачальник сделал предупреждение Украине
Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:43
2023-07-07T14:43
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл.По его мнению, запрещенные в более чем 120 странах мира кассетные боеприпасы имеют слишком высокий процент отказов, поражая территорию на годы и даже десятилетия."Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия", — заявил Белл.Днем ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
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в мире, украина, великобритания, сша, пентагон
В мире, Украина, Великобритания, США, Пентагон
Британский военачальник сделал предупреждение Украине

Вице-маршал ВВС Британии Белл: Киеву нужно осознать риски применения кассетных бомб

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киевскому режиму необходимо осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов, предупредил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл.
По его мнению, запрещенные в более чем 120 странах мира кассетные боеприпасы имеют слишком высокий процент отказов, поражая территорию на годы и даже десятилетия.
«
"Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия", — заявил Белл.
Днем ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
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