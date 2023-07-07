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Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 07.07.2023
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13:11 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882778552.html
Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС
Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС
Киев должен сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:11
2023-07-07T13:11
в мире
украина
молдавия
киев
дмитрий кулеба
владимир зеленский
петр фиала
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киев должен сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, заявил Владимир Зеленский. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года. "Обсудили взаимодействие на уровне европейских и евроатлантических структур. Это касается интеграции Украины в ЕС. Именно в этом году мы должны сделать все, чтобы начать переговоры о будущем членстве Украины в ЕС. Также это касается НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиала. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20230629/peregovory-1881167122.html
https://ria.ru/20230703/nato-1881945160.html
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в мире, украина, молдавия, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, петр фиала, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Петр Фиала, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС

Президент Зеленский призвал сделать все для начала переговоров о членстве Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киев должен сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, заявил Владимир Зеленский.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.
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"Обсудили взаимодействие на уровне европейских и евроатлантических структур. Это касается интеграции Украины в ЕС. Именно в этом году мы должны сделать все, чтобы начать переговоры о будущем членстве Украины в ЕС. Также это касается НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиала.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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В миреУкраинаМолдавияКиевДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийПетр ФиалаЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
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