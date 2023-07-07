https://ria.ru/20230707/ukraina-1882778552.html

Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС

Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 07.07.2023

Зеленский призвал сделать все для переговоров о членстве Украины в ЕС

Киев должен сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:11

2023-07-07T13:11

2023-07-07T13:11

в мире

украина

молдавия

киев

дмитрий кулеба

владимир зеленский

петр фиала

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киев должен сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, заявил Владимир Зеленский. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости", в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года. "Обсудили взаимодействие на уровне европейских и евроатлантических структур. Это касается интеграции Украины в ЕС. Именно в этом году мы должны сделать все, чтобы начать переговоры о будущем членстве Украины в ЕС. Также это касается НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиала. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20230629/peregovory-1881167122.html

https://ria.ru/20230703/nato-1881945160.html

украина

молдавия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, петр фиала, еврокомиссия, нато, евросоюз