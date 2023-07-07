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Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882768834.html
Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине
Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине
Политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас недоступно из-за отрицания этой возможности киевским режимом, который курируют США, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:39
2023-07-07T12:39
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас недоступно из-за отрицания этой возможности киевским режимом, который курируют США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными. В первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны, в первую очередь Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230707/peregovory-1882768597.html
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украина, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине

Песков: урегулирование по Украине недоступно из-за отрицания возможности киевским режимом

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас недоступно из-за отрицания этой возможности киевским режимом, который курируют США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными. В первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны, в первую очередь Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом", - сказал Песков.
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