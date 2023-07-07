https://ria.ru/20230707/ukraina-1882768834.html

Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине

Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине

Политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас недоступно из-за отрицания этой возможности киевским режимом, который курируют США, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:39

2023-07-07T12:39

2023-07-07T12:39

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас недоступно из-за отрицания этой возможности киевским режимом, который курируют США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными. В первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны, в первую очередь Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230707/peregovory-1882768597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, дмитрий песков, в мире