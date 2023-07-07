https://ria.ru/20230707/ukraina-1882723957.html

Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ

Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023

Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ

Киевская власть не ставит себе целью просто выжить из Киево-Печерской лавры каноническую Церковь – их задача перевести монастырь в раскольническую "Православную РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:51

2023-07-07T09:51

2023-07-07T09:51

религия

религия

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киев

русская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Киевская власть не ставит себе целью просто выжить из Киево-Печерской лавры каноническую Церковь – их задача перевести монастырь в раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), считает заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Их (киевской власти – ред.) задача – конкретно перевести в ПЦУ. Ведь какая-то Церковь им нужна. Они же не могут себя позиционировать как богоборцы или как атеисты, хотя так и есть на самом деле, но они не могут сказать об этом открыто, они это делают через ПЦУ", - сказал он в интервью РИА Новости. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.

https://ria.ru/20230707/lavra-1882700731.html

https://ria.ru/20230706/lavra-1882690537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, украина, россия, киев, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц