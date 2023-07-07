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Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023
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Религия
 
09:51 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882723957.html
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ
Киевская власть не ставит себе целью просто выжить из Киево-Печерской лавры каноническую Церковь – их задача перевести монастырь в раскольническую "Православную РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:51
2023-07-07T09:51
религия
религия
украина
россия
киев
русская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Киевская власть не ставит себе целью просто выжить из Киево-Печерской лавры каноническую Церковь – их задача перевести монастырь в раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), считает заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Их (киевской власти – ред.) задача – конкретно перевести в ПЦУ. Ведь какая-то Церковь им нужна. Они же не могут себя позиционировать как богоборцы или как атеисты, хотя так и есть на самом деле, но они не могут сказать об этом открыто, они это делают через ПЦУ", - сказал он в интервью РИА Новости. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.
https://ria.ru/20230707/lavra-1882700731.html
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религия, украина, россия, киев, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Религия, Украина, Россия, Киев, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ

Епископ Макаровский: Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, а не выжить верующих

© Українська Православна ЦеркваКомиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
© Українська Православна Церква
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Киевская власть не ставит себе целью просто выжить из Киево-Печерской лавры каноническую Церковь – их задача перевести монастырь в раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), считает заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Их (киевской власти – ред.) задача – конкретно перевести в ПЦУ. Ведь какая-то Церковь им нужна. Они же не могут себя позиционировать как богоборцы или как атеисты, хотя так и есть на самом деле, но они не могут сказать об этом открыто, они это делают через ПЦУ", - сказал он в интервью РИА Новости.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Киево-Печерской лавре опечатано пять корпусов, сообщил адвокат
Вчера, 01:05
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель
6 июля, 22:37
 
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