Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ
Епископ Макаровский: украинские нацисты в Донбассе заставляли батюшку ложкой копать могилу
© Фото из личного архиваПредставитель УПЦ, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон)
© Фото из личного архива
Представитель УПЦ, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он.
Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой. "И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые - по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь", - подчеркнул он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.