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Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023
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Религия
 
09:37 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882721924.html
Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ
Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ
Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:37
2023-07-07T09:37
религия
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донбасс
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украинская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он. Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой. "И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые - по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь", - подчеркнул он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html
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украина, донбасс, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Украина, Донбасс, Россия, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ

Епископ Макаровский: украинские нацисты в Донбассе заставляли батюшку ложкой копать могилу

© Фото из личного архиваПредставитель УПЦ, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон)
Представитель УПЦ, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон)
© Фото из личного архива
Представитель УПЦ, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он.
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Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой. "И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые - по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь", - подчеркнул он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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