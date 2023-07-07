https://ria.ru/20230707/ukraina-1882721924.html

Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ

Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские нацисты заставляли батюшку копать себе могилу, заявил епископ

Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:37

2023-07-07T09:37

2023-07-07T09:37

религия

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россия

украинская православная церковь

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религия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он. Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой. "И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые - по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь", - подчеркнул он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882721113.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донбасс, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, религия