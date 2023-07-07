https://ria.ru/20230707/uklonisty-1882749074.html

Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми

Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми - РИА Новости, 07.07.2023

Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми

Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:49

2023-07-07T11:49

2023-07-07T11:49

безопасность

виктор бондарев

михаил черников

совет федерации рф

гибдд мвд рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою Родину, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что у граждан, уклоняющихся от призыва в армию, не будет возможности получить или заменить водительское удостоверение. Уклонисты не смогут провести любые регистрационно-экзаменационные действия. "Ожидаю волну возмущения либеральной оппозиции по поводу "дискриминации и нарушения прав человека". Однако следует помнить, что у человека, особенно у гражданина, есть не только права, но и обязанности. Одна из них - защищать свою Родину", - написал Бондарев. По его словам, если человек входит в категорию военнообязанных, то он не имеет никакого права "косить" от армии. "Если он это делает, стало быть, он нарушает закон, совершает преступление. За преступлением следует наказание", - отметил сенатор. Бондарев пояснил, что человек по разным причинам может не явиться в военкомат по повестке. Среди них есть и уважительные: например, состояние здоровья, а в единую базу сведения о его непригодности к службе могли не успеть попасть, если состояние здоровья изменилось после регулярного обновления данных в реестре. Но в том случае, когда причина уважительная, человек быстро разрешит это недоразумение. "Когда же здоровье позволяет, а он просто не хочет служить (причин может быть много: страх, нежелание выходить из зоны комфорта, пренебрежение к службе и Родине, а то и вовсе русофобия), тогда и государство не обязано оказывать ему услуги по обновлению водительских прав. По-моему, честно и справедливо", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html

https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, виктор бондарев, михаил черников, совет федерации рф, гибдд мвд рф, вооруженные силы рф