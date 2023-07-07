Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/uklonisty-1882749074.html
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми - РИА Новости, 07.07.2023
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми
Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:49
2023-07-07T11:49
безопасность
виктор бондарев
михаил черников
совет федерации рф
гибдд мвд рф
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871797935_0:1:2671:1503_1920x0_80_0_0_560ba2a8f91a58d0709a15c98ed48a45.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою Родину, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что у граждан, уклоняющихся от призыва в армию, не будет возможности получить или заменить водительское удостоверение. Уклонисты не смогут провести любые регистрационно-экзаменационные действия. "Ожидаю волну возмущения либеральной оппозиции по поводу "дискриминации и нарушения прав человека". Однако следует помнить, что у человека, особенно у гражданина, есть не только права, но и обязанности. Одна из них - защищать свою Родину", - написал Бондарев. По его словам, если человек входит в категорию военнообязанных, то он не имеет никакого права "косить" от армии. "Если он это делает, стало быть, он нарушает закон, совершает преступление. За преступлением следует наказание", - отметил сенатор. Бондарев пояснил, что человек по разным причинам может не явиться в военкомат по повестке. Среди них есть и уважительные: например, состояние здоровья, а в единую базу сведения о его непригодности к службе могли не успеть попасть, если состояние здоровья изменилось после регулярного обновления данных в реестре. Но в том случае, когда причина уважительная, человек быстро разрешит это недоразумение. "Когда же здоровье позволяет, а он просто не хочет служить (причин может быть много: страх, нежелание выходить из зоны комфорта, пренебрежение к службе и Родине, а то и вовсе русофобия), тогда и государство не обязано оказывать ему услуги по обновлению водительских прав. По-моему, честно и справедливо", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html
https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871797935_264:0:2671:1805_1920x0_80_0_0_419e6a25819171343777a6457b8d7343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, виктор бондарев, михаил черников, совет федерации рф, гибдд мвд рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Виктор Бондарев, Михаил Черников, Совет Федерации РФ, ГИБДД МВД РФ, Вооруженные силы РФ
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми

Сенатор Бондарев напомнил уклонистам о существовании не только прав, но и обязанностей

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою Родину, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале.
Руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что у граждан, уклоняющихся от призыва в армию, не будет возможности получить или заменить водительское удостоверение. Уклонисты не смогут провести любые регистрационно-экзаменационные действия.
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МВД запретит уклонистам садиться за руль
4 июля, 12:09
"Ожидаю волну возмущения либеральной оппозиции по поводу "дискриминации и нарушения прав человека". Однако следует помнить, что у человека, особенно у гражданина, есть не только права, но и обязанности. Одна из них - защищать свою Родину", - написал Бондарев.
По его словам, если человек входит в категорию военнообязанных, то он не имеет никакого права "косить" от армии. "Если он это делает, стало быть, он нарушает закон, совершает преступление. За преступлением следует наказание", - отметил сенатор.
Бондарев пояснил, что человек по разным причинам может не явиться в военкомат по повестке. Среди них есть и уважительные: например, состояние здоровья, а в единую базу сведения о его непригодности к службе могли не успеть попасть, если состояние здоровья изменилось после регулярного обновления данных в реестре. Но в том случае, когда причина уважительная, человек быстро разрешит это недоразумение.
"Когда же здоровье позволяет, а он просто не хочет служить (причин может быть много: страх, нежелание выходить из зоны комфорта, пренебрежение к службе и Родине, а то и вовсе русофобия), тогда и государство не обязано оказывать ему услуги по обновлению водительских прав. По-моему, честно и справедливо", - заключил Бондарев.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу
14 апреля, 14:29
 
БезопасностьВиктор БондаревМихаил ЧерниковСовет Федерации РФГИБДД МВД РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала