https://ria.ru/20230707/uklonisty-1882749074.html
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми - РИА Новости, 07.07.2023
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми
Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:49
2023-07-07T11:49
2023-07-07T11:49
безопасность
виктор бондарев
михаил черников
совет федерации рф
гибдд мвд рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою Родину, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил, что у граждан, уклоняющихся от призыва в армию, не будет возможности получить или заменить водительское удостоверение. Уклонисты не смогут провести любые регистрационно-экзаменационные действия. "Ожидаю волну возмущения либеральной оппозиции по поводу "дискриминации и нарушения прав человека". Однако следует помнить, что у человека, особенно у гражданина, есть не только права, но и обязанности. Одна из них - защищать свою Родину", - написал Бондарев. По его словам, если человек входит в категорию военнообязанных, то он не имеет никакого права "косить" от армии. "Если он это делает, стало быть, он нарушает закон, совершает преступление. За преступлением следует наказание", - отметил сенатор. Бондарев пояснил, что человек по разным причинам может не явиться в военкомат по повестке. Среди них есть и уважительные: например, состояние здоровья, а в единую базу сведения о его непригодности к службе могли не успеть попасть, если состояние здоровья изменилось после регулярного обновления данных в реестре. Но в том случае, когда причина уважительная, человек быстро разрешит это недоразумение. "Когда же здоровье позволяет, а он просто не хочет служить (причин может быть много: страх, нежелание выходить из зоны комфорта, пренебрежение к службе и Родине, а то и вовсе русофобия), тогда и государство не обязано оказывать ему услуги по обновлению водительских прав. По-моему, честно и справедливо", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20230704/uklonisty-1882098417.html
https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, виктор бондарев, михаил черников, совет федерации рф, гибдд мвд рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Виктор Бондарев, Михаил Черников, Совет Федерации РФ, ГИБДД МВД РФ, Вооруженные силы РФ
Сенатор назвал ограничения для уклонистов обоснованными и справедливыми
Сенатор Бондарев напомнил уклонистам о существовании не только прав, но и обязанностей
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Введение ограничений для уклонистов в получении водительских прав обоснованно, у граждан есть не только права, но и обязанности, одна из них - защищать свою Родину, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале
.
Руководитель ГИБДД Михаил Черников
сообщил, что у граждан, уклоняющихся от призыва в армию, не будет возможности получить или заменить водительское удостоверение. Уклонисты не смогут провести любые регистрационно-экзаменационные действия.
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"Ожидаю волну возмущения либеральной оппозиции по поводу "дискриминации и нарушения прав человека". Однако следует помнить, что у человека, особенно у гражданина, есть не только права, но и обязанности. Одна из них - защищать свою Родину", - написал Бондарев.
По его словам, если человек входит в категорию военнообязанных, то он не имеет никакого права "косить" от армии. "Если он это делает, стало быть, он нарушает закон, совершает преступление. За преступлением следует наказание", - отметил сенатор.
Бондарев пояснил, что человек по разным причинам может не явиться в военкомат по повестке. Среди них есть и уважительные: например, состояние здоровья, а в единую базу сведения о его непригодности к службе могли не успеть попасть, если состояние здоровья изменилось после регулярного обновления данных в реестре. Но в том случае, когда причина уважительная, человек быстро разрешит это недоразумение.
"Когда же здоровье позволяет, а он просто не хочет служить (причин может быть много: страх, нежелание выходить из зоны комфорта, пренебрежение к службе и Родине, а то и вовсе русофобия), тогда и государство не обязано оказывать ему услуги по обновлению водительских прав. По-моему, честно и справедливо", - заключил Бондарев.
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