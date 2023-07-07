https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html
Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских
Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских - РИА Новости, 07.07.2023
Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских
Жителя Тувы ранили полицейские, когда он оказал сопротивление при задержании по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:47
2023-07-07T10:47
2023-07-07T10:47
происшествия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Жителя Тувы ранили полицейские, когда он оказал сопротивление при задержании по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. По версии следствия, 4 июля в частном домовладении мужчина зарезал сожительницу "из-за личных неприязненных отношений", после чего скрылся, но следствие оперативно вычислило, куда он бежал. "В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотруднику полиции, в связи с чем в отношении него было применено табельное оружие и причинено огнестрельное ранение", - говорится в релизе. В пресс-службе республиканской прокуратуры РИА Новости сообщили, что в данный момент подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии. Республиканский главк МВД отмечает, что оружие пришлось применить "после неоднократных требований прекратить движение в сторону полицейских с ножом". После выстрела в ногу подозреваемый "продолжил противоправные действия", в связи с чем сотрудником полиции "был произведен выстрел в туловище мужчины". Обстоятельства случившегося разбираются в ходе служебной проверки.
https://ria.ru/20230707/kiselevsk-1882729699.html
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских
Житель Тувы зарезал сожительницу и напал с ножом на полицейских
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости.
Жителя Тувы ранили полицейские, когда он оказал сопротивление при задержании по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает
пресс-служба регионального главка СК РФ.
По версии следствия, 4 июля в частном домовладении мужчина зарезал сожительницу "из-за личных неприязненных отношений", после чего скрылся, но следствие оперативно вычислило, куда он бежал.
"В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотруднику полиции, в связи с чем в отношении него было применено табельное оружие и причинено огнестрельное ранение", - говорится в релизе.
В пресс-службе республиканской прокуратуры РИА Новости сообщили, что в данный момент подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Республиканский главк МВД отмечает, что оружие пришлось применить "после неоднократных требований прекратить движение в сторону полицейских с ножом". После выстрела в ногу подозреваемый "продолжил противоправные действия", в связи с чем сотрудником полиции "был произведен выстрел в туловище мужчины".
Обстоятельства случившегося разбираются в ходе служебной проверки.