https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html

Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских

Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских - РИА Новости, 07.07.2023

Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских

Жителя Тувы ранили полицейские, когда он оказал сопротивление при задержании по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:47

2023-07-07T10:47

2023-07-07T10:47

происшествия

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Жителя Тувы ранили полицейские, когда он оказал сопротивление при задержании по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. По версии следствия, 4 июля в частном домовладении мужчина зарезал сожительницу "из-за личных неприязненных отношений", после чего скрылся, но следствие оперативно вычислило, куда он бежал. "В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотруднику полиции, в связи с чем в отношении него было применено табельное оружие и причинено огнестрельное ранение", - говорится в релизе. В пресс-службе республиканской прокуратуры РИА Новости сообщили, что в данный момент подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии. Республиканский главк МВД отмечает, что оружие пришлось применить "после неоднократных требований прекратить движение в сторону полицейских с ножом". После выстрела в ногу подозреваемый "продолжил противоправные действия", в связи с чем сотрудником полиции "был произведен выстрел в туловище мужчины". Обстоятельства случившегося разбираются в ходе служебной проверки.

https://ria.ru/20230707/kiselevsk-1882729699.html

республика тыва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика тыва