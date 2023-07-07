https://ria.ru/20230707/turisty-1882714763.html

В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке

В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке - РИА Новости, 07.07.2023

В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке

Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:29

2023-07-07T08:29

2023-07-07T15:04

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук "вертушки", просигналили ракетницей", — отметили в ведомстве.Там добавили, что возможности посадить воздушное судно на этом участке не было, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения людей и направились к ним пешком.Поиски остальных участников туристической группы продолжаются.Вчера вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20230706/inostrantsy-1882404211.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм