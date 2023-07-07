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В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке - РИА Новости, 07.07.2023
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Туризм
 
08:29 07.07.2023 (обновлено: 15:04 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/turisty-1882714763.html
В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке
В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке - РИА Новости, 07.07.2023
В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке
Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:29
2023-07-07T15:04
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук "вертушки", просигналили ракетницей", — отметили в ведомстве.Там добавили, что возможности посадить воздушное судно на этом участке не было, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения людей и направились к ним пешком.Поиски остальных участников туристической группы продолжаются.Вчера вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм
Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новости - Туризм
В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке

В Бурятии нашли двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке

© Фото : МЧС РоссииПоиск туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
Поиск туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : МЧС России
Поиск туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Два туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук "вертушки", просигналили ракетницей", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что возможности посадить воздушное судно на этом участке не было, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения людей и направились к ним пешком.
Поиски остальных участников туристической группы продолжаются.
Вчера вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8.
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