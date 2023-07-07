https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html

Два ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет и приземлились в Воркуте

Два ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет и приземлились в Воркуте - РИА Новости, 07.07.2023

Два ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет и приземлились в Воркуте

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:03

2023-07-07T05:03

2023-07-07T05:03

воркута

россия

анадырь

безопасность

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

ту-160м

ил-78

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России. "В ходе летно-тактического учения дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, в Республике Коми", - сказали в ведомстве.Экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования, попутно выполнив две дозаправки в воздухе от Ил-78. За время выполнения полетного задания Ту-160 преодолели около 9 тысяч километров, продолжительность полета составила более 12 часов. В министерстве добавили, что в учениях были задействованы более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Учения проходят под руководством Героя России командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Как рассказал Кобылаш, несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. В учении, начавшемся 4 июля, участвуют авиационные полки Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации. "В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 - на аэродроме Советский в Республике Коми", - добавил он. В ходе выполнения поставленных задач летный состав отработал полеты на боевое применение авиационных средств поражения по заданным учебным целям в условиях противодействия ПВО условного противника, а также полеты на поисково-спасательные работы в арктическом районе.

https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html

воркута

россия

анадырь

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воркута, россия, анадырь, безопасность, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, ту-160м, ил-78, ту-95мс