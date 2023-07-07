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Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю - РИА Новости, 07.07.2023
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11:16 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/tseny-1882741152.html
Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю
Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю - РИА Новости, 07.07.2023
Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю
Рост цен на сахар, молочную, мясную и рыбную продукции за неделю заметили россияне, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:16
2023-07-07T11:16
экономика
фонд "общественное мнение"
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рост цен на сахар, молочную, мясную и рыбную продукции за неделю заметили россияне, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Опрос фонда "Общественное мнение" показал, на какие продукты, товары и услуги цены за последнюю неделю, по мнению россиян, заметно выросли. По данным на 2 июля 2023 года, чаще респонденты отмечали рост цен на сахар – 29% (25 июня 2023 года – 24%), мясо и птицу – 36% (25 июня 2023 года – 32%), молоко и молочную продукцию – 26% (25 июня 2023 года – 23%), рыбу и морепродукты – 29% (25 июня 2023 года – 25%). Реже за период с 25 июня по 2 июля 2023 года респонденты отмечают рост цен на плодоовощную продукцию – 23% (25 июня 2023 года – 22%), средства личной гигиены – 14% (25 июня 2023 года – 14%), бытовые услуги – 12% (25 июня 2023 года – 11%), услуги транспорта – 12% (25 июня 2023 года – 11%). В сравнении с этим же периодом прошлого года, судя по опросу ФОМ, рост цен на продукты питания всё же отмечают реже (на сахар – меньше на 11%, молоко и молочная продукцию – на 12%, мясо и птицу – на 7%, яйца – на 9%, рыбу и морепродукты – на 6%, плодоовощную продукцию – на 12%, хлебобулочные изделия – на 17%, растительное масло – на 15%). На протяжении года (в период с 3 июля 2022 по 2 июля 2023), судя по опросу, стабильнее всего динамика цен на лекарства, алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта. В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 6 июля 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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экономика, фонд "общественное мнение", россия
Экономика, Фонд "Общественное мнение", Россия
Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю

ФОМ: россияне за неделю отметили рост цен на сахар, молоко, мясную и рыбную продукцию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатель в отделе сыров супермаркета "Ашан Сити"
Покупатель в отделе сыров супермаркета Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатель в отделе сыров супермаркета "Ашан Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рост цен на сахар, молочную, мясную и рыбную продукции за неделю заметили россияне, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Опрос фонда "Общественное мнение" показал, на какие продукты, товары и услуги цены за последнюю неделю, по мнению россиян, заметно выросли. По данным на 2 июля 2023 года, чаще респонденты отмечали рост цен на сахар – 29% (25 июня 2023 года – 24%), мясо и птицу – 36% (25 июня 2023 года – 32%), молоко и молочную продукцию – 26% (25 июня 2023 года – 23%), рыбу и морепродукты – 29% (25 июня 2023 года – 25%).
Реже за период с 25 июня по 2 июля 2023 года респонденты отмечают рост цен на плодоовощную продукцию – 23% (25 июня 2023 года – 22%), средства личной гигиены – 14% (25 июня 2023 года – 14%), бытовые услуги – 12% (25 июня 2023 года – 11%), услуги транспорта – 12% (25 июня 2023 года – 11%).
В сравнении с этим же периодом прошлого года, судя по опросу ФОМ, рост цен на продукты питания всё же отмечают реже (на сахар – меньше на 11%, молоко и молочная продукцию – на 12%, мясо и птицу – на 7%, яйца – на 9%, рыбу и морепродукты – на 6%, плодоовощную продукцию – на 12%, хлебобулочные изделия – на 17%, растительное масло – на 15%).
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На протяжении года (в период с 3 июля 2022 по 2 июля 2023), судя по опросу, стабильнее всего динамика цен на лекарства, алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта.
В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 6 июля 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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