https://ria.ru/20230707/tseny-1882741152.html

Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю

Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю - РИА Новости, 07.07.2023

Россияне назвали продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю

Рост цен на сахар, молочную, мясную и рыбную продукции за неделю заметили россияне, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:16

2023-07-07T11:16

2023-07-07T11:16

экономика

фонд "общественное мнение"

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рост цен на сахар, молочную, мясную и рыбную продукции за неделю заметили россияне, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Опрос фонда "Общественное мнение" показал, на какие продукты, товары и услуги цены за последнюю неделю, по мнению россиян, заметно выросли. По данным на 2 июля 2023 года, чаще респонденты отмечали рост цен на сахар – 29% (25 июня 2023 года – 24%), мясо и птицу – 36% (25 июня 2023 года – 32%), молоко и молочную продукцию – 26% (25 июня 2023 года – 23%), рыбу и морепродукты – 29% (25 июня 2023 года – 25%). Реже за период с 25 июня по 2 июля 2023 года респонденты отмечают рост цен на плодоовощную продукцию – 23% (25 июня 2023 года – 22%), средства личной гигиены – 14% (25 июня 2023 года – 14%), бытовые услуги – 12% (25 июня 2023 года – 11%), услуги транспорта – 12% (25 июня 2023 года – 11%). В сравнении с этим же периодом прошлого года, судя по опросу ФОМ, рост цен на продукты питания всё же отмечают реже (на сахар – меньше на 11%, молоко и молочная продукцию – на 12%, мясо и птицу – на 7%, яйца – на 9%, рыбу и морепродукты – на 6%, плодоовощную продукцию – на 12%, хлебобулочные изделия – на 17%, растительное масло – на 15%). На протяжении года (в период с 3 июля 2022 по 2 июля 2023), судя по опросу, стабильнее всего динамика цен на лекарства, алкогольные напитки, бензин, бытовые услуги, медицинские услуги и услуги транспорта. В опросе в формате интервью по месту жительства респондента от 6 июля 2023 года участвовали люди от 18 лет и старше: 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230626/tseny-1880428819.html

https://ria.ru/20230615/kofe-1878202755.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, фонд "общественное мнение", россия