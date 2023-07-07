https://ria.ru/20230707/tseli-1882771994.html

Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков

Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2023

Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков

Достигнуть целей спецоперации главное для Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:51

2023-07-07T12:51

2023-07-07T12:51

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Достигнуть целей спецоперации главное для Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. Журналисты поинтересовались у Пескова, разделяют ли в Кремле такую точку зрения. "Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей", - сказал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что цели могут быть достигнуты разными путями. Он также отметил, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого не усматривается.

https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882768231.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий песков, политика