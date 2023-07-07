Рейтинг@Mail.ru
Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/tseli-1882771994.html
Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков
Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2023
Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков
Достигнуть целей спецоперации главное для Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:51
2023-07-07T12:51
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Достигнуть целей спецоперации главное для Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. Журналисты поинтересовались у Пескова, разделяют ли в Кремле такую точку зрения. "Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей", - сказал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что цели могут быть достигнуты разными путями. Он также отметил, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого не усматривается.
https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882768231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Для России важно достигнуть целей спецоперации, заявил Песков

Песков: России важно достичь цели спецоперации, это возможно разными путями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Достигнуть целей спецоперации главное для Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. Журналисты поинтересовались у Пескова, разделяют ли в Кремле такую точку зрения.
"Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей", - сказал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что цели могут быть достигнуты разными путями.
Он также отметил, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого не усматривается.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Песков рассказал о встречах Путина с участниками спецоперации
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала