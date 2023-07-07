https://ria.ru/20230707/tramp-1882909650.html
Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине
Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:17
2023-07-07T23:17
2023-07-07T23:17
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сша
айова
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность. Как заявил Трамп на митинге в штате Айова, добьется разрешения конфликта "еще до того, как я прибуду в Овальный офис, сразу после победы на выборах". Трамп подчеркнул, что не занимает ничьей стороны в конфликте. "Я хочу, чтобы люди перестали погибать", - сказал Трамп. Политик убежден, что счет жертв конфликта идет на миллионы.
https://ria.ru/20230630/tramp-1881347949.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, айова
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Айова
Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине
Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине в скором времени