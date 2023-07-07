https://ria.ru/20230707/tramp-1882909650.html

Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине

Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:17

2023-07-07T23:17

2023-07-07T23:17

в мире

украина

дональд трамп

сша

айова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет остановить украинский конфликт еще до вступления в должность. Как заявил Трамп на митинге в штате Айова, добьется разрешения конфликта "еще до того, как я прибуду в Овальный офис, сразу после победы на выборах". Трамп подчеркнул, что не занимает ничьей стороны в конфликте. "Я хочу, чтобы люди перестали погибать", - сказал Трамп. Политик убежден, что счет жертв конфликта идет на миллионы.

https://ria.ru/20230630/tramp-1881347949.html

украина

сша

айова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, сша, айова